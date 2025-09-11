Drony nad Polską wstrząsnęły światem. ONZ zbiera się na wniosek Warszawy
Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po bezprecedensowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że celem jest pokazanie światu skali zagrożenia i przypomnienie, że atak dotyczy nie tylko Polski, ale także NATO i Unii Europejskiej.
Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematem obrad będzie bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że celem jest zwrócenie uwagi całego świata na agresywne działania Moskwy.
Polska reaguje w ONZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek, że decyzja o zwołaniu posiedzenia RB ONZ zapadła w związku z incydentami, do których doszło w nocy z wtorku na środę. Wówczas rosyjskie drony kilkanaście razy wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, a część z nich została zestrzelona przez polską obronę.
– Chcemy przyciągnąć uwagę całego świata do tego ataku na państwo członka nie tylko ONZ, ale także Unii Europejskiej i NATO – wyjaśnił w RMF FM Radosław Sikorski. – Występowałem już przed Radą Bezpieczeństwa i wiem, że nasze argumenty potrafią się przebić – dodał.
Jeszcze nie wiadomo, kto będzie przemawiał w imieniu Polski podczas posiedzenia.
Reakcje rządu i dyplomacji
Decyzję MSZ pochwalił wiceszef MAP Robert Kropiwnicki, który w mediach społecznościowych napisał, że Polska skutecznie pokazuje światu „czym jest Rosja Putina”. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki zaznaczył, że choć Federacja Rosyjska ma w Radzie Bezpieczeństwa prawo weta, sama debata jest niezwykle ważna. – Sprawa ataku dronowego na Polskę będzie przedmiotem obrad RB ONZ – podkreślił.
Także rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z TVN24 przyznał, że MSZ przygotowywało taki ruch. – Jako rząd rozważamy kolejne decyzje w tej sprawie i będziemy je podejmować – zapowiedział.
Świat patrzy na Polskę
Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia ONZ ma być jasnym sygnałem, że Polska nie zamierza pozostawić bez reakcji naruszenia swojego terytorium. Dla rządu i dyplomacji to także szansa na międzynarodową mobilizację wobec działań Rosji, które stwarzają zagrożenie nie tylko dla Warszawy, ale i dla całego sojuszu NATO.
