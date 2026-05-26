Drony same wskazują osoby do kontroli. Urzędnicy przychodzą z miarką
W 2025 roku wydano 269 nakazów rozbiórki – o 42 procent więcej niż rok wcześniej i najwyższy wynik od 5 lat. Jednocześnie system e-Budownictwo automatycznie porównuje zdjęcia lotnicze z rejestrami gruntów i każda nowa wiata, szopa czy rozbudowa, której nie ma w dokumentacji, generuje alert do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Właściciele liczyć na to, że nikt nie zadzwoni, mogą coraz rzadziej. Na początku 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny zamknął natomiast jedyną furtkę, z której ratowały się osoby z długoletnimi samowolami. Ta informacja dotarła do niewielu.
Jak system wykrywa budynki bez papieru – bez sąsiadów i bez donoszenia
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zleca regularne naloty fotogrametryczne i analizuje zdjęcia lotnicze dla całego kraju. Oprogramowanie porównuje kolejne edycje ortofotomap i automatycznie flaguje zmiany: nowe dachy, fundamenty, ogrodzenia, których nie ma w ewidencji gruntów i budynków. Wynik tej analizy trafia do starostwa, które aktualizuje rejestr i może przekazać informację o nieujawnionym obiekcie do PINB. System e-Budownictwo krzyżuje przy tym dane z rejestrów gruntów, zdjęć lotniczych i deklaracji podatkowych – każda anomalia generuje automatyczny alert.
To nie oznacza, że PINB wyjeżdża z miarką do każdego ogrodu z własnej inicjatywy. Inspektorat jest organem reaktywnym i wszczyna postępowania głównie na podstawie zgłoszeń. Ale zgłoszeń nie brakuje – według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ok. 25 proc. kontroli pochodzi od sąsiadów, wspólnot i innych podmiotów. Wiosna i lato to tradycyjnie szczyt takich zgłoszeń – gdy w ogrodach przybywa nowych konstrukcji. Inspektorzy dysponują też dronami do dokumentowania trudno dostępnych miejsc i weryfikowania odległości bez wchodzenia na cudzy teren. Inspektor z odpowiednim upoważnieniem ma prawo wstępu na posesję w godzinach dziennych – utrudnianie kontroli stanowi osobną podstawę do sankcji.
NSA zamknął furtkę. Wyrok z 13 stycznia 2026 roku
Przez kilka lat właściciele budynków postawionych bez pozwolenia lub zgłoszenia mogli liczyć na uproszczoną ścieżkę legalizacyjną wprowadzoną w 2020 roku. Dawała szansę na uregulowanie starych spraw bez bolesnych opłat – jeśli obiekt miał co najmniej 20 lat. Wielu właścicieli, którzy dostali nakaz rozbiórki, liczyło że zdążą skorzystać z tej furtki, nawet tocząc jednocześnie spór z urzędem.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2026 roku (sygn. II OSK 1860/23) zamknął tę możliwość definitywnie. Jeżeli przed 19 września 2020 roku wobec danego obiektu wydano decyzję o nakazie rozbiórki – nawet nieostateczną, nawet zaskarżoną, nawet jeśli postępowanie wciąż się toczy – uproszczone postępowanie legalizacyjne nie może zostać wszczęte. NSA orzekł na korzyść organów nadzoru budowlanego. Dla osób, które od lat toczą spór o stary budynek postawiony bez papierów, to orzeczenie zasadniczo zmienia sytuację.
Jednocześnie od 2026 roku skrócono próg czasowy uproszczonej legalizacji – z 20 do 10 lat. Oznacza to, że szopa, garaż lub wiata postawiona przed 2016 rokiem może kwalifikować się do uproszczonej legalizacji bez opłaty legalizacyjnej – o ile nie zachodzi wyłączenie z wyroku NSA. Dla domów jednorodzinnych standardowa opłata legalizacyjna wynosi do 375 000 złotych, w procedurze uproszczonej nie ma jej wcale. To różnica warta każdego wysiłku.
Nowa „żółta kartka” – 60 dni zanim urząd wszczyna pełne postępowanie
Przepisy z 2026 roku wprowadzają jednocześnie mechanizm łagodzący dla inwestorów przyłapanych na drobnych odstępstwach od projektu podczas trwającej budowy. Zamiast natychmiastowego wszczęcia pełnej procedury legalizacyjnej, PINB może wystawić pisemne ostrzeżenie i wyznaczyć 60-dniowy termin na usunięcie nieprawidłowości oraz przywrócenie zgodności z projektem architektoniczno-budowlanym lub zagospodarowaniem działki. Mechanizm ten dotyczy wyłącznie budów w toku – nie stanowi żadnej tarczy dla zakończonych samowoli.
Trzy milimetry, które kosztują 5 tysięcy złotych – i dlaczego mierzysz od złego punktu
Odległości od granicy działki to najczęstszy powód postępowania legalizacyjnego w Polsce. Przepisy są jednoznaczne: ściana z oknem lub drzwiami skierowana w stronę granicy wymaga minimum 4 metrów odległości, ściana „ślepa” bez otworów – minimum 3 metry. Wyjątki wynikają wyłącznie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i są rzadkie.
Najczęstszy błąd: właściciel mierzy od fizycznego ogrodzenia, nie od prawnej granicy gruntu. Płot sąsiada często nie stoi dokładnie w granicy – bywa przesunięty o 20-50 centymetrów w jedną lub drugą stronę. Prawna granica działki przebiega przez kamienie graniczne, nie przez siatkę. Mierzenie od siatki zamiast od granicy to błąd odkrywany zazwyczaj zbyt późno – kiedy inspektor już stoi na posesji z miarką i protokołem. Przykład z 2025 roku: altanka o powierzchni 32 m² na terenie ROD w Ursusie, postawiona w 2018 roku bez zgłoszenia, stała 2,5 metra od granicy zamiast wymaganych 3 metrów. Efekt: nakaz rozbiórki i utrata budowli wartej 40 000 złotych.
Co wymaga zgłoszenia, co pozwolenia, a co można budować bez formalności
Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) wyznacza trzy ścieżki. Bez żadnych formalności można wznosić m.in. ogrodzenia do 2,2 metra wysokości, przydomowe tarasy do 35 m² oraz altanki i budynki gospodarcze do 35 m² – przy spełnieniu warunków ilościowych (max 2 na każde 500 m² działki). Brak obowiązku zgłoszenia nie zwalnia z zachowania wymaganych odległości od granicy.
Zgłoszenie w starostwie – bezpłatne lub za symboliczną opłatę – wystarczy dla wolnostojących budynków gospodarczych i wiat do 35 m², garaży do 35 m² i szeregu innych obiektów. Procedura: szkic sytuacyjny, formularz, 21 dni oczekiwania. Brak sprzeciwu starostwa oznacza zielone światło. Ten dokument w szufladzie to jedyne realne zabezpieczenie na wypadek kontroli lub konfliktu z sąsiadem.
Pozwolenie na budowę wymagane jest przy garażach powyżej 35 m², budynkach lokalizowanych blisko granicy bez spełnienia warunków technicznych i domach jednorodzinnych powyżej 120 m². Budowa bez pozwolenia tam, gdzie jest wymagane, to samowola z pełnymi konsekwencjami. Ogrodzenie powyżej 2,2 metra wymaga zgłoszenia – 2,25 metra bez papieru to samowola. Surowo zabroniony jest montaż elementów ostro zakończonych (drut kolczasty) na wysokości poniżej 1,8 metra.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim wbije się pierwsza łopata
Zanim zamówisz obiekt – zmierz od kamieni granicznych, nie od płotu. Geoportal (geoportal.gov.pl) pomaga wstępnie ocenić przebieg granicy, ale przy jakichkolwiek wątpliwościach jedynym pewnym źródłem jest geodeta. Sprawdź też MPZP dla swojej działki – plan może zakazywać określonych obiektów w Twojej strefie lub wyjątkowo pozwalać na budowę w granicy.
Dla budynków do 35 m² złóż zgłoszenie „dla pewności”. Koszt bliski zera, procedura trwa 21 dni, a dokument chroni przed najgorszym scenariuszem – altanką wartą 40 000 złotych, którą inspektor nakazuje rozebrać z powodu 50 centymetrów za mało. Masz stary obiekt bez dokumentów? Sprawdź datę jego powstania na archiwalnych zdjęciach Geoportalu lub Google Maps – PINB robi dokładnie to samo. Jeśli stanął przed 2016 rokiem i nie ciąży na nim decyzja o nakazie rozbiórki sprzed 19 września 2020 r., możesz kwalifikować się do uproszczonej legalizacji bez opłaty. Warto zbadać tę ścieżkę u prawnika z zakresu prawa budowlanego, zanim zrobi to za Ciebie inspektor.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.