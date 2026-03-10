Droższe paliwo w Polsce. Ceny mogą uderzyć w portfele Polaków
Napięcie na Bliskim Wschodzie zaczyna odbijać się na globalnym rynku energii. Po ataku USA i Izraela na Iran ceny ropy gwałtownie wzrosły, a eksperci ostrzegają, że może to oznaczać droższe paliwo także w Polsce. W efekcie kierowcy, firmy transportowe i zwykli konsumenci mogą odczuć skutki w swoich portfelach.
Rząd już analizuje sytuację.
Ropa drożeje przez konflikt
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przyznał, że rząd od pierwszych dni konfliktu uważnie obserwuje sytuację na rynku paliw.
Jak podkreślił w rozmowie na antenie Polsat News, w ostatnich dniach na rynku ropy pojawiła się duża zmienność, a ceny surowca wyraźnie poszły w górę.
Wzrost cen ropy niemal zawsze przekłada się na droższe paliwo na stacjach.
Premier uspokaja
Premier Donald Tusk zapewnił podczas konferencji prasowej, że dostawy paliwa do Polski są zabezpieczone. Podkreślił również, że rząd nie dopuści do sytuacji, w której ktoś będzie próbował wykorzystać kryzys do nadmiernych zysków.
Jednocześnie zaznaczył, że polskie władze nie mają bezpośredniego wpływu na globalne ceny ropy, które zależą od wydarzeń na światowych rynkach.
Ekspert na antenie Polsat News: Polska może odczuć skutki
Ekonomista prof. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego uważa, że konflikt na Bliskim Wschodzie uderzy w wiele gospodarek świata, jednak Polska może przejść przez ten okres stosunkowo łagodniej.
Jego zdaniem polska gospodarka w przeszłości wielokrotnie udowadniała, że jest stosunkowo odporna na globalne kryzysy.
Nie oznacza to jednak, że Polacy w ogóle nie odczują skutków.
Możliwe skutki dla ludzi
Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie będą się utrzymywać, możliwe są między innymi:
-
wyższe ceny benzyny i oleju napędowego
-
wzrost kosztów transportu
-
droższe produkty w sklepach
-
ponowny wzrost inflacji
Według ekonomisty inflacja w Polsce może wzrosnąć nawet o około jeden punkt procentowy w wyniku szoku na rynku energii.
Ekspert wskazuje też, że rosnące ceny paliw mogą skłonić część kierowców do rozważenia samochodów elektrycznych, które są mniej zależne od sytuacji na rynku ropy.
Na razie rynek pozostaje bardzo nerwowy, a dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie może zdecydować o tym, czy ceny paliw w Polsce wzrosną tylko chwilowo, czy na dłużej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.