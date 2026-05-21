Drożyzna w sklepach nadal tematem rozmów! Badanie pokazuje nowe trendy w kraju
Oswojenie z trudną sytuacją rynkową
Długotrwałe utrzymywanie się podwyższonej dynamiki cen doprowadziło do zjawiska, które psychologowie i socjologowie określają mianem adaptacji do warunków kryzysowych. Polacy w dużej mierze nauczyli się funkcjonować w realiach drożejących produktów i usług. Choć codzienne zakupy wciąż stanowią spore obciążenie dla domowych budżetów, to sam fakt podnoszenia cen przez producentów i handlowców nie wywołuje już tak panicznych reakcji, jakie można było zaobserwować w poprzednich latach.
Porównanie do szczytowego momentu niepokoju
Najgłębszy kryzys psychologiczny i ekonomiczny konsumenci w Polsce przeżywali bezpośrednio po wybuchu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. W tamtym okresie na lęk przed niepewną przyszłością geopolityczną nałożył się skokowy wzrost cen surowców energetycznych i żywności. Porównanie ówczesnych wskaźników nastrojów społecznych z obecnymi danymi pokazuje, że poziom stresu związanego z utratą wartości oszczędności uległ diametralnemu zmniejszeniu. Obywatele zyskali większy spokój, oceniając perspektywy gospodarcze jako bardziej stabilne.
Przemiany w strategiach zakupowych konsumentów
Mniejszy poziom strachu przed inflacją nie oznacza jednak, że Polacy przestali liczyć pieniądze. Analizy zachowań rynkowych wskazują, że strach ustąpił miejsca pragmatycznemu planowaniu. Zamiast chaotycznego robienia zapasów czy rezygnacji z podstawowych potrzeb, konsumenci stawiają na racjonalizację wydatków, częściej porównują oferty, poszukują tańszych zamienników oraz elastycznie zarządzają swoimi budżetami, co pozwala im zachować stabilność finansową bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego.
