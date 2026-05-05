Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Wiemy, gdzie powstanie i co zastąpi.
Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz ZE PAK wskazały lokalizację dla drugiej elektrowni jądrowej w kraju. Inwestycja ma powstać w Koninie-Pątnowie, wykorzystując infrastrukturę energetyczną regionu i zastępując wygaszane bloki węglowe.
Projekt jądrowy w Wielkopolsce ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej Polski. Wybór Konina na miejsce budowy nowej elektrowni jest podyktowany dostępem do rozwiniętej sieci przesyłowej oraz wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów. Nowa instalacja powstanie w miejscu, gdzie obecnie funkcjonują elektrownie węglowe wybudowane w latach 70. XX wieku.
Koniec ery węgla w Pątnowie
Inwestycja ma na celu zastąpienie wysłużonych jednostek węglowych z czasów Edwarda Gierka. Jak zaznacza Forsal.pl, transformacja ta pozwoli na zachowanie przemysłowego charakteru regionu konińskiego, zapewniając stabilne źródło energii po wycofaniu węgla brunatnego. Nowa elektrownia jądrowa ma stać się nowym filarem systemu elektroenergetycznego w centralnej Polsce.
Współpraca polsko-koreańska i technologia
Projekt jest realizowany przez spółkę celową PGE PAK Energia Jądrowa, która łączy potencjał skarbu państwa (PGE) oraz kapitału prywatnego (ZE PAK). Najważniejsze aspekty techniczne to:
- Dostawca technologii: Za stronę technologiczną odpowiada koreański koncern KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power).
- Typ reaktora: W elektrowni zostaną zainstalowane dwa bloki jądrowe z reaktorami typu APR1400.
- Moc zainstalowana: Łączna moc elektrowni ma wynosić około 2,8 GW, co pozwoli na zasilenie milionów gospodarstw domowych.
Status i znaczenie strategiczne
Inwestycja w Koninie-Pątnowie jest elementem szerszego planu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, obok projektu realizowanego przez państwową spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Forsal.pl podkreśla, że projekt PGE i ZE PAK opiera się na umowach międzyrządowych między Polską a Koreą Południową. Obecnie trwają prace nad studium wykonalności oraz analizy środowiskowe.
Budowa drugiej elektrowni atomowej ma nie tylko obniżyć emisję gazów cieplarnianych, ale również znacząco wpłynąć na stabilizację cen energii elektrycznej w kraju. Realizacja tego zadania w Koninie pozwoli na płynne przejście regionu od monokultury węgla brunatnego do nowoczesnej energetyki bezemisyjnej.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Forsal.pl dotyczącego inwestycji w drugą elektrownię jądrową w Koninie (05.05.2026).
