Drugi próg podatkowy w 2026. Zobacz, ile zarobisz „na rękę”?

Kwota wolna od podatku: 30 000 PLN dla każdego

Fundamentem rozliczeń na skali podatkowej w 2026 roku pozostaje wysoka kwota wolna od podatku. Wynosi ona 30 000 PLN rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające do 2 500 PLN brutto miesięcznie (przy założeniu braku innych dochodów) w ogóle nie płacą podatku dochodowego (PIT), choć nadal odprowadzają składki zdrowotne i społeczne.

Dla osób o wyższych dochodach kwota ta przekłada się na tzw. kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 3 600 PLN rocznie (12% z 30 000 PLN). To właśnie dzięki niej realne opodatkowanie Twoich dochodów jest zawsze niższe niż ustawowe 12% czy 32%.

Skala podatkowa 2026: Gdzie kończy się 12%, a zaczyna 32%?

W 2026 roku progi podatkowe pozostają stabilne, co pozwala na przewidywalne planowanie wydatków. Większość Polaków mieści się w pierwszym progu, jednak dynamiczny wzrost płac sprawia, że coraz więcej osób dotyka granicy 120 000 PLN.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 120 000 PLN 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3 600 PLN) Powyżej 120 000 PLN 10 800 PLN + 32% od nadwyżki ponad 120 000 PLN

Pułapka 120 tysięcy? Nie do końca

Wokół „wpadnięcia w drugi próg” narosło wiele mitów. Warto wyjaśnić, że stawka 32% nie dotyczy całego Twojego dochodu. Jeśli w 2026 roku zarobisz 130 000 PLN, wyższy podatek zapłacisz tylko od 10 000 PLN (nadwyżki ponad limit). Pierwsze 120 000 PLN nadal jest opodatkowane stawką 12%.

Dodatkowo, od dochodu odliczasz składki społeczne oraz liczne ulgi (np. na dzieci, termomodernizacyjną czy dla młodych), co realnie przesuwa moment wejścia w wyższy próg opodatkowania.

Danina solidarnościowa, trzeci próg dla najbogatszych

Dla osób o bardzo wysokich dochodach istnieje jeszcze jeden poziom obciążenia. Jeśli Twoje roczne dochody przekroczą 1 000 000 PLN, musisz zapłacić dodatkowo 4% daniny solidarnościowej od nadwyżki ponad ten milion. Jest to podatek niezależny od standardowej skali PIT.

„Kluczem do optymalizacji podatkowej w 2026 roku jest wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Jeśli jedno z Was zarabia znacznie powyżej 120 000 PLN, a drugie nie przekracza tego progu lub nie ma dochodów, wspólny PIT pozwala niemal zawsze zostać w niższej stawce 12%” – podkreślają eksperci podatkowi Business Insider.

O czym pamiętać planując podatki w lutym 2026?

Składka zdrowotna: Pamiętaj, że na skali podatkowej (PIT-37) składka zdrowotna (9%) nie podlega odliczeniu od podatku ani od dochodu. Realne obciążenie jest więc wyższe o ten współczynnik. Ulga dla młodych: Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia, Twój limit zwolnienia z podatku to 85 528 PLN. Powyżej tej kwoty płacisz 12% podatku, o ile nie przekroczysz 120 000 PLN. Koszty uzyskania przychodu: Nie zapomnij o ich odliczeniu – standardowo to 250 PLN miesięcznie dla pracowników miejscowych.

Artykuł opracowany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktualnych komunikatów Ministerstwa Finansów na rok 2026.