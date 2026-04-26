Drzewa na drogach i zerwane dachy. Ponad 2300 interwencji straży pożarnej

26 kwietnia 2026 20:35 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Silny wiatr spowodował poważne szkody w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali już ponad 2300 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone budynki. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Mazowszu, gdzie odnotowano najwięcej zdarzeń, a skutki wichury są szczególnie odczuwalne także dla mieszkańców Warszawy.

Interwencja straży pożarnej. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Interwencja straży pożarnej. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Silny wiatr uderzył w Polskę. Tysiące interwencji i uszkodzone dachy

Gwałtowne załamanie pogody przyniosło poważne skutki w wielu regionach kraju. Straż pożarna odnotowała aż 2387 interwencji związanych z silnym wiatrem, a zniszczenia obejmują m.in. uszkodzone dachy i powalone drzewa blokujące drogi.

Tysiące zgłoszeń w całym kraju

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że tylko do godziny 18:00 odnotowano 2387 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem.

Najwięcej interwencji przeprowadzono w województwach:

– mazowieckim – 511 zgłoszeń
– lubelskim – 492 zgłoszenia
– podlaskim – 342 zgłoszenia
– warmińsko-mazurskim – 307 zgłoszeń

To właśnie te regiony zostały najmocniej dotknięte przez gwałtowne podmuchy.

 

 

Uszkodzone dachy i powalone drzewa

Skutki wichur są poważne. Uszkodzonych zostało co najmniej 125 dachów, a w wielu miejscach drzewa zostały powalone na jezdnie.

Na zdjęciach z miejsc zdarzeń widać ogromne konary blokujące drogi i utrudniające ruch. Strażacy musieli usuwać drzewa oraz zabezpieczać uszkodzone budynki.

Takie sytuacje stwarzają realne zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Warszawa i Mazowsze z największą liczbą interwencji

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło województwa mazowieckiego, w tym Warszawy i okolic. To właśnie w stolicy i regionie odnotowano aż 511 interwencji.

Silny wiatr powodował tam liczne utrudnienia – od powalonych drzew po uszkodzenia infrastruktury.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy Warszawy jak i województwa Mazowieckiego byli jednymi z najbardziej dotkniętych skutkami załamania pogody.

Służby w gotowości. Akcje trwają

Na miejscu zdarzeń pracują strażacy i inne służby ratunkowe. Ich działania koncentrują się na usuwaniu zagrożeń i zabezpieczaniu uszkodzonych obiektów.

Interwencje obejmują m.in.:

– usuwanie drzew z dróg
– zabezpieczanie dachów
– pomoc mieszkańcom

Sytuacja jest dynamiczna i liczba zgłoszeń może się jeszcze zwiększyć.

Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność

W czasie silnego wiatru warto stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

– unikaj parkowania pod drzewami
– zabezpiecz przedmioty na balkonach
– zachowaj ostrożność na drodze
– śledź komunikaty pogodowe
– zgłaszaj zagrożenia służbom

Silny wiatr może pojawić się nagle i spowodować poważne szkody, dlatego ważna jest szybka reakcja i ostrożność.

