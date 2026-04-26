Drzewa na drogach i zerwane dachy. Ponad 2300 interwencji straży pożarnej
Silny wiatr spowodował poważne szkody w wielu regionach Polski. Strażacy interweniowali już ponad 2300 razy, usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone budynki. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Mazowszu, gdzie odnotowano najwięcej zdarzeń, a skutki wichury są szczególnie odczuwalne także dla mieszkańców Warszawy.
Tysiące zgłoszeń w całym kraju
Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że tylko do godziny 18:00 odnotowano 2387 zdarzeń spowodowanych silnym wiatrem.
Najwięcej interwencji przeprowadzono w województwach:
– mazowieckim – 511 zgłoszeń
– lubelskim – 492 zgłoszenia
– podlaskim – 342 zgłoszenia
– warmińsko-mazurskim – 307 zgłoszeń
To właśnie te regiony zostały najmocniej dotknięte przez gwałtowne podmuchy.
Uszkodzone dachy i powalone drzewa
Skutki wichur są poważne. Uszkodzonych zostało co najmniej 125 dachów, a w wielu miejscach drzewa zostały powalone na jezdnie.
Na zdjęciach z miejsc zdarzeń widać ogromne konary blokujące drogi i utrudniające ruch. Strażacy musieli usuwać drzewa oraz zabezpieczać uszkodzone budynki.
Takie sytuacje stwarzają realne zagrożenie dla kierowców i pieszych.
Warszawa i Mazowsze z największą liczbą interwencji
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło województwa mazowieckiego, w tym Warszawy i okolic. To właśnie w stolicy i regionie odnotowano aż 511 interwencji.
Silny wiatr powodował tam liczne utrudnienia – od powalonych drzew po uszkodzenia infrastruktury.
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy Warszawy jak i województwa Mazowieckiego byli jednymi z najbardziej dotkniętych skutkami załamania pogody.
Służby w gotowości. Akcje trwają
Na miejscu zdarzeń pracują strażacy i inne służby ratunkowe. Ich działania koncentrują się na usuwaniu zagrożeń i zabezpieczaniu uszkodzonych obiektów.
Interwencje obejmują m.in.:
– usuwanie drzew z dróg
– zabezpieczanie dachów
– pomoc mieszkańcom
Sytuacja jest dynamiczna i liczba zgłoszeń może się jeszcze zwiększyć.
Co to oznacza dla Ciebie? Zachowaj ostrożność
W czasie silnego wiatru warto stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa:
– unikaj parkowania pod drzewami
– zabezpiecz przedmioty na balkonach
– zachowaj ostrożność na drodze
– śledź komunikaty pogodowe
– zgłaszaj zagrożenia służbom
Silny wiatr może pojawić się nagle i spowodować poważne szkody, dlatego ważna jest szybka reakcja i ostrożność.
