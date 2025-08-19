Duża niespodzianka od ZUS. Kto dostanie 2400 zł zamiast 800 zł?
Część rodziców już w drugiej połowie sierpnia może otrzymać od ZUS znacznie wyższe świadczenia niż zwykle. Wypłaty z programu „Rodzina 800 plus” w wielu przypadkach zostaną skumulowane, co oznacza, że na konta trafi nawet 2400 zł. To efekt wyrównań za poprzednie miesiące i nowego harmonogramu, który obowiązuje od czerwca tego roku.
Potrójny przelew dla części rodzin
Od 1 czerwca 2025 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. Nie wszyscy beneficjenci otrzymali jednak pieniądze od razu. ZUS potwierdził, że wnioski złożone w czerwcu będą rozliczone do końca sierpnia. Dla rodziców oznacza to, że wraz z wypłatą sierpniową otrzymają także należne świadczenia za czerwiec i lipiec.
W praktyce daje to potrójny przelew – 800 zł za każdy miesiąc. Łącznie rodzina z jednym dzieckiem może więc dostać aż 2400 zł. Najczęściej środki wpłyną nie później niż 22 sierpnia, bo tego dnia przypada jeden z głównych terminów przelewów w harmonogramie ZUS.
Dla kogo 800 plus i jakie zasady od czerwca
Świadczenie 800 plus przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców. Od nowego cyklu obowiązuje jedna istotna zmiana – dla części rodzin z Ukrainy. Aby mogły pobierać świadczenie, dzieci muszą realizować obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce. Brak spełnienia tego warunku grozi wstrzymaniem wypłat.
ZUS wyznaczył również dodatkowy termin – 24. dzień miesiąca – dla osób, które po raz pierwszy pobierają świadczenie.
Wyrównania a budżet domowy
Rodzice, którzy złożyli wnioski w czerwcu, musieli poczekać najdłużej, ale teraz dostaną wyrównanie za dwa miesiące. Ci, którzy zrobili to wcześniej, otrzymali już pieniądze. ZUS podkreśla, że sierpniowe przelewy mają objąć wszystkie zaległości, co pozwoli rodzinom wejść w nowy rok szkolny z dodatkowym wsparciem.
Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to realne odciążenie finansowe tuż przed wrześniowymi wydatkami. W niektórych przypadkach przelewy mogą być wyższe niż zakładano – nawet 2400 zł jednorazowo.
