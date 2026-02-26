Duża zmiana dla seniorów! Od jutra ZUS wypłaci wyższy dodatek pielęgnacyjny
Już w najbliższy piątek, 27 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę zwaloryzowanych świadczeń. Dzięki marcowej waloryzacji, która ze względu na układ kalendarza rusza nieco wcześniej, tysiące emerytów otrzyma wyższe przelewy. Kluczową zmianą jest wzrost dodatku pielęgnacyjnego, który trafia do portfeli najstarszych Polaków
Wyższe kwoty i automatyczna wypłata
Dotychczasowa kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 348,22 zł. Po waloryzacji świadczenie to wzrasta do poziomu 366,68 zł. Dla seniorów oznacza to niemal 20 zł dodatku do każdej miesięcznej emerytury lub renty.
Najważniejszą informacją dla osób, które ukończyły 75. rok życia, jest brak formalności. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku, po przekroczeniu tego wieku ZUS przyznaje pieniądze „z urzędu”. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówek urzędu – wyższa kwota zostanie doliczona do ich świadczenia automatycznie.
Zasady dla osób poniżej 75. roku życia
Pieniądze mogą otrzymać także młodsi emeryci i renciści, o ile zostaną uznani za osoby niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takim przypadku procedura wygląda inaczej:
-
Należy złożyć stosowny wniosek do ZUS.
-
Do dokumentacji trzeba dołączyć zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
-
Orzeczenie o niezdolności wydaje lekarz orzecznik ZUS.
Warto pamiętać o istotnym ograniczeniu: prawo do dodatku zostaje zawieszone, jeśli beneficjent przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez ponad 2 tygodnie w miesiącu. Pobieranie świadczenia w takiej sytuacji może skutkować koniecznością zwrotu środków.
Jeśli Ty lub Twoi bliscy kwalifikujecie się do otrzymania wyższego świadczenia, wykonajcie poniższe kroki, aby upewnić się, że formalności są dopełnione:
-
Sprawdź datę urodzenia: Jeśli skończyłeś 75 lat, nie rób nic – ZUS sam doliczy 366,68 zł do Twojej emerytury od 27 lutego.
-
Przygotuj zaświadczenie OL-9: Jeśli nie masz 75 lat, ale jesteś niesamodzielny, poproś lekarza o wypełnienie druku OL-9, aby móc ubiegać się o dodatek.
-
Złóż wniosek z wyprzedzeniem: Dokumenty o przyznanie dodatku z tytułu niezdolności do egzystencji złóż jak najszybciej, by załapać się na nowe, wyższe stawki.
-
Monitoruj pobyt w placówkach opiekuńczych: Jeśli senior trafia do zakładu opiekuńczego na okres dłuższy niż 14 dni w miesiącu, niezwłocznie poinformuj ZUS, aby uniknąć kar finansowych.
-
Weryfikuj kwotę na odcinku emerytury: Po 1 marca sprawdź, czy w Twoim zestawieniu płatności widnieje nowa kwota 366,68 zł.
