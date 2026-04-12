Duża zmiana w Messengerze. Część użytkowników straci dotychczasowy dostęp
Zmiany w Messengerze od 16 kwietnia 2026. Meta kończy działanie wersji przeglądarkowej
Użytkownicy korzystający z Messengera na komputerach muszą przygotować się na istotne zmiany. Meta potwierdziła, że w połowie kwietnia zakończy działanie serwisu Messenger.com. Oznacza to koniec niezależnej wersji komunikatora w przeglądarce i konieczność korzystania z wiadomości wyłącznie przez główny portal Facebooka.
Co się zmienia?
Meta zdecydowała o wygaszeniu strony Messenger.com, która przez lata pozwalała korzystać z komunikatora bez wchodzenia na Facebooka. Zmiana jest częścią szerszej strategii upraszczania usług i łączenia funkcji w jednym miejscu.
Po 16 kwietnia 2026 roku adres Messenger.com przestanie działać w dotychczasowej formie. Zamiast tego użytkownicy będą automatycznie przekierowywani do sekcji wiadomości na Facebooku, czyli facebook.com/messages.
Z punktu widzenia działania komunikatora niewiele się zmieni. Interfejs, lista rozmów i sposób korzystania z czatu pozostaną praktycznie takie same. Różnica polega na tym, że dostęp do wiadomości będzie powiązany bezpośrednio z głównym serwisem społecznościowym.
Fakty i tło sprawy
Decyzja nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących działania firmy. Już pod koniec 2025 roku Meta zakończyła wsparcie dla aplikacji Messenger na komputery z systemami Windows i macOS. Użytkownicy zostali wtedy skierowani do korzystania z wersji przeglądarkowej.
Teraz również ta opcja zostaje wycofana. To kolejny krok w kierunku ograniczania liczby oddzielnych narzędzi i platform. W ostatnich miesiącach firma wprowadzała też inne zmiany, w tym wyłączanie wybranych funkcji sprzętowych oraz rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Strategia jest spójna – Meta dąży do skupienia użytkowników w jednym ekosystemie. Dzięki temu łatwiej zarządzać usługami, rozwijać nowe funkcje i optymalizować koszty infrastruktury.
Dla części użytkowników Messenger.com był jednak wygodnym rozwiązaniem. Pozwalał korzystać z komunikatora bez rozpraszaczy, takich jak powiadomienia czy treści z głównego feedu.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Proces wygaszania rozpocznie się w połowie kwietnia, a kluczowa data to 16 kwietnia 2026 roku. Od tego dnia wejście na Messenger.com nie otworzy już osobnej strony komunikatora.
Zamiast tego użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do modułu wiadomości na Facebooku. Oznacza to konieczność aktualizacji zapisanych zakładek oraz przyzwyczajenia się do nowego sposobu dostępu.
Co to oznacza dla użytkownika?
Największa zmiana dotyczy osób korzystających z Messengera na komputerze bez aktywnego korzystania z Facebooka. Po 16 kwietnia taka forma dostępu przestaje istnieć.
Aby korzystać z komunikatora w przeglądarce, konieczne będzie logowanie się do Facebooka. W praktyce oznacza to, że część użytkowników będzie musiała założyć konto lub ponownie zacząć z niego korzystać.
Dla osób aktywnych na Facebooku zmiana będzie mniej odczuwalna. Interfejs czatu pozostaje podobny, a funkcje wiadomości działają tak jak dotychczas. Inaczej wygląda sytuacja użytkowników, którzy celowo unikali korzystania z głównego serwisu. Dla nich oznacza to konieczność zmiany przyzwyczajeń lub rozważenie alternatywnych komunikatorów.
Meta kończy działanie Messenger.com i przenosi komunikator w całości do Facebooka. Od 16 kwietnia 2026 roku dostęp do wiadomości na komputerze będzie możliwy tylko przez główny portal.
Zmiana wpisuje się w szerszą strategię firmy polegającą na konsolidacji usług. Dla części użytkowników będzie to jedynie drobna zmiana techniczna, dla innych istotna modyfikacja codziennego sposobu komunikacji.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.