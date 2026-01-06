Duża zmiana w podatku od spadków od 2026 roku. Skarbówka daje drugą szansę
Od 7 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn, które mają realnie ułatwić życie podatnikom. Ministerstwo Finansów wprowadza rozwiązania pozwalające uniknąć utraty zwolnień podatkowych z powodu spóźnionych formalności oraz jasno określa moment powstania obowiązku podatkowego przy dziedziczeniu.
Od 7 stycznia 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. Ministerstwo Finansów zapowiada realne ułatwienia dla osób dziedziczących majątek lub otrzymujących darowizny od najbliższej rodziny. Zmiany mają uporządkować dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne, ograniczyć ryzyko utraty zwolnień podatkowych oraz dać podatnikom więcej czasu i elastyczności w sytuacjach losowych.
Najważniejszą nowością jest możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Do tej pory sześciomiesięczny termin na złożenie formularza był nieprzekraczalny, a jego niedotrzymanie – nawet z powodów niezależnych od podatnika – oznaczało utratę prawa do zwolnienia z podatku. Od 2026 roku sytuacja ta ulega zmianie. Osoby, które nie zdążyły dokonać zgłoszenia w terminie, będą mogły wystąpić z wnioskiem o jego przywrócenie, jeśli uprawdopodobnią, że opóźnienie nie było wynikiem ich winy. Przepisy wprost wskazują przykładowe okoliczności, takie jak choroba, nagłe zdarzenia losowe czy brak wiedzy o nabyciu majątku.
Nowelizacja precyzuje również moment powstania obowiązku podatkowego przy dziedziczeniu. Dotychczas w praktyce budziło to wiele sporów, zwłaszcza gdy postępowania spadkowe trwały miesiącami lub latami. Od stycznia 2026 roku obowiązek podatkowy będzie jednoznacznie wiązany z chwilą formalnego potwierdzenia nabycia spadku – czyli z datą uprawomocnienia się postanowienia sądu albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. To oznacza, że dopiero od tego momentu zacznie biec termin na złożenie zeznania i ewentualne zgłoszenie zwolnienia.
Zmiana ta ma duże znaczenie praktyczne. W wielu przypadkach spadkobiercy do tej pory musieli działać „na wyczucie”, obawiając się, że urząd skarbowy uzna wcześniejszą datę powstania obowiązku podatkowego. Nowe przepisy mają zakończyć te wątpliwości i dać podatnikom realny czas na dopełnienie formalności bez presji i ryzyka sankcji.
Z nowych regulacji skorzystają osoby, które nabędą spadek lub darowiznę od 7 stycznia 2026 roku, ale także ci podatnicy, których sześciomiesięczny termin na zgłoszenie jeszcze nie upłynął w dniu wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to, że zmiany obejmą również sprawy „w toku”, co było jednym z głównych postulatów zgłaszanych w trakcie konsultacji.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem reformy nie jest zmiana stawek podatku ani ograniczanie wpływów budżetowych, lecz uproszczenie procedur i dostosowanie ich do realnych sytuacji życiowych. W praktyce nowe przepisy mają chronić osoby dziedziczące majątek w trudnych momentach – po śmierci bliskich, w trakcie choroby czy skomplikowanych postępowań spadkowych – przed dodatkowymi konsekwencjami finansowymi.
Zmiany w podatku od spadków i darowizn wpisują się w szerszy trend porządkowania i doprecyzowywania przepisów podatkowych od 2026 roku. Dla wielu rodzin oznaczają one większe bezpieczeństwo prawne, mniejsze ryzyko utraty zwolnień i wyraźny sygnał, że fiskus zaczyna uwzględniać okoliczności losowe po stronie podatników.
