Duża zmiana w wypłatach 800 plus! ZUS szykuje nowość dla rodziców

Koniec z coroczną biurokracją dla rodzin

Dotychczasowe zasady funkcjonowania programu 800 plus nakładały na beneficjentów sztywny obowiązek regularnego odnawiania prawa do pomocy finansowej. Każdego roku Polacy musieli pilnować wyznaczonych terminów i składać nowe wnioski elektroniczne, aby zachować ciągłość wypłat na kolejne okresy świadczeniowe. Nadchodząca reforma ma całkowicie zlikwidować ten uciążliwy dla milionów rodzin obowiązek urzędowy.

Automatyzacja procesów po stronie ZUS

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska poinformowała, że resort we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje grunt pod pełną cyfryzację i automatyzację tego procesu. Zgodnie z nowymi założeniami, system informatyczny ZUS będzie samodzielnie weryfikował dane i automatycznie przedłużał prawo do pobierania 800 plus na kolejny rok. Wsparcie będzie wypłacane bez jakiejkolwiek ingerencji czy wniosku ze strony rodziców, o ile w ich sytuacji życiowej nie zaszły zmiany wpływające na prawo do świadczenia.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Przejście na nowy, bezwnioskowy model obsługi programu wymaga czasu na dostosowanie systemów bazodanowych oraz zmianę obowiązujących przepisów prawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło konkretną datę wdrożenia tej rewolucji. Automatyczne odnawianie wypłat przez ZUS zacznie obowiązywać od 2027 roku. Do tego czasu rodzice będą musieli korzystać jeszcze z dotychczasowej ścieżki formalnej.