Duże podwyżki od 2026 r. Rząd podnosi VAT, ceny tych produktów pójdą w górę
Od 1 lipca 2026 r. wiele popularnych napojów bezalkoholowych znacząco podrożeje. Rząd podnosi VAT do 23% i zwiększa opłatę cukrową, co uderzy w energetyki, piwa bezalkoholowe i napoje z sokiem. Jak bardzo wzrosną ceny i które produkty odczujemy najmocniej w portfelach?
Co się zmienia?
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zakładający likwidację preferencyjnej stawki VAT dla wybranych napojów. Dotyczy to produktów, które do tej pory korzystały ze stawki 5% lub 8%, a od połowy 2026 r. będą objęte stawką podstawową — 23%. Resort argumentuje, że preferencje podatkowe były nadużywane i obejmowały napoje, które nie powinny być traktowane jako zdrowsza alternatywa.
Fakty i tło sprawy
Preferencyjne stawki miały promować napoje zawierające minimum 20% soku owocowego lub warzywnego. Jednak rynek rozszerzył tę kategorię także na piwa bezalkoholowe, wina musujące bez alkoholu, cydry oraz energetyki. Rząd wskazuje, że dynamiczny wzrost sprzedaży tych produktów — szczególnie wśród młodzieży — stoi w sprzeczności z celami profilaktyki uzależnień.
Według danych rynkowych piwo bezalkoholowe stanowi już 7,5% całego segmentu i generuje ponad 1,7 mld zł rocznie. Popularność bezalkoholowych win rośnie jeszcze szybciej. Zdaniem resortu taka skala sprzedaży uzasadnia zmianę sposobu ich opodatkowania.
Nowe stawki obejmą:
- napoje z co najmniej 20% zawartością soku,
- wszystkie bezalkoholowe odpowiedniki piwa, wina i cydru,
- napoje z kofeiną lub tauryną, czyli energetyki,
- moszcz gronowy wykorzystywany jako półprodukt.
W gastronomii stawka VAT wzrośnie z 8% do 23%. Dodatkowo od 2026 r. większa będzie także opłata cukrowa. Zmieni się zarówno jej część stała, jak i zmienna, co znacząco podniesie koszty produkcji popularnych napojów.
Co to oznacza dla Polaków?
Wyższe podatki przełożą się na wzrost cen w sklepach i lokalach gastronomicznych. Piwa bezalkoholowe, napoje energetyzujące oraz bezalkoholowe wina mogą podrożeć o kilkanaście procent. Nie jest jednak pewne, czy wyższe ceny faktycznie ograniczą ich popularność wśród młodzieży. Eksperci zwracają uwagę, że potrzebne są działania edukacyjne, a nie tylko fiskalne.
Od 1 lipca 2026 r. zmienia się sposób opodatkowania napojów bezalkoholowych. Znikają preferencyjne stawki VAT, a energetyki i napoje imitujące alkohol zostaną objęte stawką 23%. Jednocześnie rośnie opłata cukrowa, co dodatkowo podniesie ceny. Rząd argumentuje, że zmiany mają ograniczyć dostęp młodzieży do tych produktów, jednak eksperci wskazują na potrzebę szerszych działań w zakresie edukacji.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.