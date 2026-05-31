Duże utrudnienia dla mieszkańców Warszawy. Tramwaje nie pojadą przez Aleje Jerozolimskie
Warszawiaków czekają duże utrudnienia w komunikacji miejskiej. Rusza długo wyczekiwany remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który potrwa około dwóch miesięcy. Tramwaje znikną z jednej z najważniejszych tras w stolicy, zmienią się rozkłady jazdy wielu linii, a pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje Warszawskie podkreślają jednak, że stan infrastruktury jest na tyle zły, że dalsze odkładanie prac nie było już możliwe.
Warszawę czekają poważne zmiany w komunikacji miejskiej. Tramwaje Warszawskie rozpoczynają długo odkładany remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Prace obejmą jeden z najważniejszych odcinków sieci tramwajowej w stolicy i potrwają około dwóch miesięcy. W tym czasie pasażerowie muszą przygotować się na zmiany tras, komunikację zastępczą i utrudnienia w centrum miasta.
Tramwaje znikną z Alej Jerozolimskich
Od 30 maja wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. To jedna z najważniejszych tras tramwajowych w Warszawie, łącząca centrum miasta z Pragą.
Remont obejmie wymianę zużytych szyn, modernizację części przystanków oraz przejazdów drogowych.
Prace będą prowadzone również na Moście Poniatowskiego, gdzie konieczna jest naprawa elementów infrastruktury torowej i systemu dylatacji.
Stan torów nie pozwalał na dalsze odkładanie remontu
Według Tramwajów Warszawskich inwestycja jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa.
Po zimie stan części szyn i mocowań znacząco się pogorszył, a na wielu odcinkach obowiązują ograniczenia prędkości nawet do 10 km/h.
Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz podkreślił, że dalsze przesuwanie remontu nie było już możliwe. Dodatkowym argumentem była decyzja nadzoru budowlanego dotycząca konieczności naprawy elementów Mostu Poniatowskiego.
Zmiany na wielu liniach tramwajowych
Remont wpłynie na funkcjonowanie kilku ważnych linii tramwajowych.
Linia 25 zostanie całkowicie zawieszona na czas prac.
Linie 9, 22 i 24 nie będą dojeżdżały na Pragę i zakończą kursy na Placu Starynkiewicza. Zmienią się także trasy linii 7 oraz 33.
Dodatkowo uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa 79, która ma pomóc pasażerom w dojazdach między Ochotą, centrum i Pragą.
Również Marszałkowska bez tramwajów
To nie koniec utrudnień.
W czerwcu tramwajarze wymienią także tzw. krzyżownicę na Rondzie Dmowskiego.
Z tego powodu w weekend 13-14 czerwca ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej zostanie całkowicie wstrzymany. Niewykluczone są również kolejne wyłączenia w następnych tygodniach.
Na ulice wyjadą autobusy zastępcze
Zarząd Transportu Miejskiego przygotował komunikację zastępczą dla pasażerów.
Najważniejszą rolę odegra linia autobusowa Z-9, która połączy Plac Narutowicza z Rondem Waszyngtona.
Autobusy mają kursować bardzo często – w godzinach szczytu nawet co około 2 minuty.
Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania autobusów linii 158. Pojawi się również linia Z21, która ułatwi dojazd mieszkańcom Wawra i Pragi-Południe do stacji metra Stadion Narodowy.
Pasażerowie mają zyskać po zakończeniu prac
Choć remont oznacza duże utrudnienia, Tramwaje Warszawskie przekonują, że efekty będą odczuwalne dla mieszkańców.
Po zakończeniu inwestycji mają zniknąć ograniczenia prędkości, a przejazd przez Aleje Jerozolimskie będzie szybszy nawet o około 2 minuty.
Spółka liczy również na poprawę komfortu podróży i zmniejszenie awaryjności infrastruktury.
Kolejne mosty czekają na remont
Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich zapowiadają, że modernizacja Mostu Poniatowskiego nie będzie ostatnią taką inwestycją.
W najbliższych latach remontów mają doczekać się także torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim oraz Moście Gdańskim.
Powodem jest postępujące zużycie infrastruktury, która wymaga coraz pilniejszych prac modernizacyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze informacje dla pasażerów
1. Od 30 maja tramwaje nie kursują przez Aleje Jerozolimskie między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona.
2. Remont potrwa około dwóch miesięcy.
3. Zawieszona zostanie linia 25, a trasy wielu innych linii zostaną zmienione.
4. Uruchomiono autobusy zastępcze Z-9 oraz dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej.
5. W czerwcu czasowo wyłączony będzie także ruch tramwajowy na Marszałkowskiej.
6. Po zakończeniu prac tramwaje mają kursować szybciej i bez obecnych ograniczeń prędkości.
