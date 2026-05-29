Duże zaskoczenie w najnowszych danych! Inflacja w maju mocno odbiega od prognoz

Polscy konsumenci oraz rynki finansowe otrzymali niespodziewany impuls optymizmu. Główny Urząd Statystyczny (GUS) zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za maj 2026 roku. Okazuje się, że drożyzna wyhamowała znacznie mocniej, niż zakładali najlepsi eksperci w kraju.

Ceny w dół w ujęciu miesięcznym. Odetchniemy przy kasach Najnowszy odczyt urzędu statystycznego przynosi wyraźne uspokojenie nastrojów gospodarczych. Wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w maju 2026 roku ukształtował się na poziomie 3,1 proc. w ujęciu rocznym (rdr). Oznacza to, że przeciętny poziom cen towarów i usług był o nieco ponad trzy procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawdziwą sensacją okazały się jednak statystyki w zestawieniu miesiąc do miesiąca. W porównaniu z kwietniem 2026 roku, ceny konsumpcyjne w Polsce odnotowały spadek o 0,3 proc. (mdm). Taki obrót spraw wskazuje na chwilową deflację miesięczną, co w praktyce oznacza, że w maju za podstawowe zakupy płaciliśmy w sklepach średnio odrobinę mniej niż miesiąc wcześniej.

Prognozy analityków całkowicie chybione Przedstawione przez GUS twarde dane liczbowe okazały się gigantycznym zaskoczeniem dla środowiska ekonomicznego. Konsensus rynkowy, budowany na podstawie cyklicznych ankiet przeprowadzanych wśród krajowych makroekonomistów przez agencję PAP Biznes, zakładał zupełnie inny, znacznie czarniejszy scenariusz rozwoju sytuacji. Większość instytucji finansowych i niezależnych ekspertów spodziewała się, że maj przyniesie dalsze przyspieszenie dynamiki wzrostu cen. Prognozowano odczyt roczny na poziomie aż 3,7 proc. oraz dalszy miesięczny wzrost o 0,2 proc. Rzeczywistość okazała się więc dla naszych portfeli znacznie łaskawsza. Porównanie realiów rynkowych z oczekiwaniami ekonomistów (maj 2026 r.) Wskaźnik ekonomiczny (CPI) Oficjalny szybki szacunek GUS Konsensus i prognozy analityków (PAP Biznes) Różnica na korzyść konsumenta Inflacja rok do roku (rdr) 3,1% 3,7% 0,6 p.p. poniżej prognoz Dynamika miesiąc do miesiąca (mdm) -0,3% (spadek) +0,2% (wzrost) 0,5 p.p. poniżej prognoz