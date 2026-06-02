Duże zmiany na Młocinach. Długi weekend pod znakiem remontu i zamkniętych torów. W ruch pójdzie komunikacja zastępcza
W długi czerwcowy weekend tramwajarze zaplanowali wymianę zwrotnic na pętli Metro Młociny. Ruch tramwajowy będzie tam wyłączony. Dla pasażerów uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Prace potrwają kilka dni
Pętla Metro Młociny, służąca pasażerom od 2008 roku, jest tak intensywnie wykorzystywana, że jej remont był już koniecznością. W czasie długiego weekendu ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią tam cztery zwrotnice. Prace będą prowadzone w porze nocnej, co może wiązać się ze zwiększonym hałasem. Cała akcja potrwa od 4 do 7 czerwca.
Odcięty dojazd i zablokowane ulice
W związku z pracami tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli Metro Młociny z obydwu stron – zarówno z kierunku Marymonckiej i Tarchomina, jak i Broniewskiego i Alei Reymonta. Ruch będzie całkowicie wstrzymany w ciągu Wólczyńskiej, Nocznickiego i Alei Wittek na odcinku Zajezdnia Żoliborz – Aleja Reymonta.
Zmiany dotkną pasażerów wielu popularnych linii. Nie będą kursowały tramwaje linii 2, a linia 17 we wszystkich kursach dojedzie do Winnicy. Trasa linii 6 zostanie skrócona – z Gocławka składy dojadą do Zajezdni Żoliborz 08, a pasażerów zabiorą na Pragę z przystanku Zajezdnia Żoliborz 05.
Z kolei tramwaje linii 26 będą kończyły i zaczynały kursy na pętli Piaski (czyli z Alei Reymonta pojadą w ulicę Broniewskiego), a 33 na pętli Nowe Bemowo (z ulicy Broniewskiego pojadą w Aleję Reymonta i Powstańców Śląskich).
Jak przetrwać utrudnienia? Rusza komunikacja zastępcza
Dla zdezorientowanych podróżnych uruchomione zostaną dwie autobusowe linie zastępcze: Z-2 i Z33.
Autobusy Z-2 będą kursowały z Winnicy do Metra Młociny (przystanek Metro Młociny 17) po trasie tramwaju „dwójki” (czyli ulicami Światowida, Myśliborską i przez Most Skłodowskiej-Curie). Natomiast linia Z33 pojedzie między pętlą Piaski a Metrem Młociny 25 (ulicami Broniewskiego, Galla Anonima, Kochanowskiego, Aleją Reymonta, Wólczyńską, Nocznickiego).
