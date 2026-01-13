Duże zmiany w podatkach już na stole rządu. Podatnicy muszą uważać
Rząd zajmie się projektem nowelizacji ordynacji podatkowej, który przewiduje kilkadziesiąt zmian w zasadach rozliczeń z fiskusem. Propozycje Ministerstwa Finansów obejmują m.in. nowe reguły liczenia terminów, wyższe limity korekt oraz zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych.
Rząd ma zająć się projektem nowelizacji ordynacji podatkowej, który przewiduje kilkadziesiąt zmian istotnych zarówno dla podatników, jak i administracji skarbowej. Propozycje przygotowane przez Ministerstwo Finansów obejmują m.in. nowe zasady liczenia terminów, wyższe limity korekt dokonywanych przez fiskusa oraz zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Projekt trafi pod obrady Rady Ministrów we wtorek.
Co się zmienia?
Projekt nowelizacji zakłada modyfikację wielu przepisów technicznych, które mają wpływ na codzienne rozliczenia podatników. Jedną z istotnych zmian jest podniesienie kwoty podatku, którą będzie mógł zapłacić inny podmiot niż sam podatnik lub jego najbliżsi. Obecnie limit ten wynosi 1 tys. zł, natomiast po zmianach ma wzrosnąć do 5 tys. zł.
Ministerstwo Finansów proponuje również zwiększenie wartości korekty, którą organ podatkowy będzie mógł dokonać z urzędu. Limit ma zostać podniesiony z 5 tys. zł do 10 tys. zł, co oznacza większe uprawnienia fiskusa w zakresie poprawiania deklaracji bez angażowania podatnika.
Zmiany w terminach podatkowych
Projekt przewiduje także istotne zmiany w sposobie liczenia terminów podatkowych. Obecnie, jeśli termin wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy. Po nowelizacji zasada ta ma obowiązywać tylko w odniesieniu do wybranych czynności, takich jak złożenie deklaracji czy wniesienie odwołania.
Nie będzie ona natomiast dotyczyć biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że przedawnienie będzie liczone od pierwotnej daty, nawet jeśli przypada ona w sobotę lub święto. To jedna z najbardziej dyskutowanych propozycji zawartych w projekcie.
Nowe zasady umorzeń podatków
W projekcie znalazła się również propozycja umożliwiająca umorzenie podatku jeszcze przed upływem terminu jego zapłaty. Resort finansów wyjaśnia, że taka ulga ma być dostępna na podobnych zasadach jak obecnie obowiązujące umorzenie zaległości podatkowych.
Zmiana ta ma charakter porządkujący, ale może mieć znaczenie dla podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy już na etapie powstania zobowiązania wiedzą, że nie będą w stanie go uregulować.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych
Jednym z kluczowych elementów projektu są zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ministerstwo Finansów proponuje likwidację przepisu, który pozwalał na zawieszenie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego lub w sprawie wykroczenia skarbowego.
Projekt przewiduje także odejście od zasady nieprzedawniania się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. W zamian wprowadzony ma zostać mechanizm zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku wpisu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.
Fakty i tło sprawy
Zmiany w ordynacji podatkowej są odpowiedzią na wieloletnie postulaty dotyczące większej przejrzystości i spójności przepisów. Część proponowanych rozwiązań ma na celu ujednolicenie praktyki organów podatkowych oraz dostosowanie przepisów do orzecznictwa sądów administracyjnych.
Jednocześnie projekt wzmacnia pozycję administracji skarbowej w zakresie korekt i interpretacji rozliczeń, co może mieć realne skutki dla podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz osób rozliczających się samodzielnie.
Harmonogram zmian
Zgodnie z projektem, większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 października 2026 roku. Część regulacji przewidziano jednak do wdrożenia w innych terminach, co ma umożliwić odpowiednie przygotowanie systemów informatycznych oraz procedur administracyjnych.
Najbliższe tygodnie pokażą, czy projekt zostanie przyjęty przez rząd w zaproponowanym kształcie oraz jakie poprawki pojawią się na dalszych etapach prac legislacyjnych.
Co to oznacza dla podatników?
Dla podatników oznacza to konieczność uważnego śledzenia zmian i dostosowania się do nowych zasad, zwłaszcza w zakresie terminów i przedawnień. Choć część propozycji ma charakter techniczny, ich skutki mogą mieć realny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz relacje z administracją skarbową.
