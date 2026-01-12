Duże zwolnienia w handlu. Znana sieć likwiduje placówki i tnie 250 etatów
Francuska sieć supermarketów Carrefour będąca jednym z pionierów nowoczesnego handlu wielkopowierzchniowego w Polsce i obecna na polskim rynku od ponad ćwierć wieku ogłosiła ósmego stycznia roku 2026 plan przeprowadzenia zwolnień grupowych obejmujących nawet dwieście pięćdziesiąt pracowników.
To stanowi bezpośrednią konsekwencję strategicznej decyzji zarządu o zamknięciu ośmiu sklepów sieci rozmieszczonych na terenie całego kraju oraz restrukturyzacji organizacyjnej centrali firmy mającej na celu dostosowanie struktury kosztowej przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków konkurencyjnych na polskim rynku detalicznego handlu żywnością zdominowanym obecnie przez agresywne cenowo dyskonty które według najnowszych danych rynkowych z roku 2025 odpowiadają już za czterdzieści cztery procent dwa dziesiąte całego rynku produktów szybko zbywalnych FMCG wypierając tradycyjne hipermarkety i supermarkety z ich dotychczasowej pozycji na rynku i zmuszając wielkie zagraniczne sieci takie jak Carrefour do bolesnych cięć kosztów zamykania nierentownych lokalizacji i zwalniania tysięcy pracowników którzy przez lata budowali pozycję tych firm na polskim rynku wierząc że stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji gwarantuje im bezpieczeństwo finansowe i perspektywy rozwoju zawodowego.
Oficjalne zawiadomienie o planowanych zwolnieniach grupowych zostało przekazane ósmego stycznia 2026 roku organizacji zakładowej NSZZ Solidarność działającej w strukturach Carrefour Polska co rozpoczęło formalny proces konsultacji między zarządem spółki a przedstawicielami pracowników zgodnie z wymogami ustawy o zwolnieniach grupowych regulującej szczegółowe zasady i procedury które pracodawca musi przestrzegać przy redukcji zatrudnienia przekraczającej określone progi liczbowe uzależnione od całkowitej liczby pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.
Paweł Skowron przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w Carrefour Polska w rozmowie z dziennikarzami potwierdził że redukcja zatrudnienia dotknie nie tylko pracowników ośmiu sklepów które zostały przeznaczone do likwidacji jako nirentowne i nieprzynoszące oczekiwanych zysków pomimo wieloletnich prób poprawy ich efektywności operacyjnej ale również część pracowników centrali firmy zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych zarządzających wspierających czy analitycznych w departamentach takich jak finanse controlling zasoby ludzkie marketing logistyka czy zakupy co pokazuje że proces restrukturyzacji ma charakter kompleksowy i głęboki dotykający wszystkich poziomów organizacji od pracowników sklepowych obsługujących klientów przy kasach i na salach sprzedaży po wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów średniego szczebla zarządzających poszczególnymi obszarami działalności firmy z biur w Warszawie czy innych większych miastach gdzie Carrefour utrzymuje swoje centra operacyjne i logistyczne.
Przewodniczący Skowron w swoim oficjalnym stanowisku zaapelował do zarządu Carrefour Polska o odpowiedzialnie społeczne podejście do obecnej trudnej sytuacji i uwzględnienie interesów pracowników zwłaszcza tych z wieloletnim stażem pracy w firmie którzy przez dziesięć piętnaście czy nawet dwadzieścia lat lojalni wobec pracodawcy budowali swoją karierę zawodową w strukturach francuskiej sieci wierząc że ich zaangażowanie doświadczenie i kompetencje będą docenione i nagradzane stabilnością zatrudnienia możliwościami awansu i godnymi warunkami pracy a teraz stoją przed widmem utraty źródła utrzymania w sytuacji gdy ich wiek doświadczenie zawodowe ograniczone głównie do sektora handlu detalicznego oraz nasycenie rynku pracy kandydatami o podobnych kwalifikacjach znacząco utrudniają znalezienie nowego zatrudnienia oferującego porównywalne wynagrodzenie i warunki socjalne.
Szczególnie dotkliwa według przedstawicieli związków zawodowych jest sytuacja pracowników z wieloletnim stażem pracy dla których ustawowe odprawy pieniężne przysługujące z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych obliczane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jako jednomiesięczne dwumiesięczne lub trzymiesięczne wynagrodzenie w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy mogą okazać się niewystarczające w obliczu utraty zatrudnienia i konieczności utrzymania siebie i rodziny przez okres kilku miesięcy a być może nawet roku czy dłużej do momentu znalezienia nowej pracy co przy obecnej sytuacji na rynku pracy charakteryzującej się wysoką konkurencją o ograniczoną liczbę wakatów w handlu detalicznym może być procesem bardzo długim frustrującym i psychicznie wyczerpującym zwłaszcza dla osób po czterdziestce czy pięćdziesiątce które często spotykają się z dyskryminacją ze względu na wiek mimo posiadania bogatego doświadczenia zawodowego i udokumentowanych kompetencji w zakresie obsługi klienta zarządzania zespołem logistyki czy merchandisingu nabytych podczas wieloletniej pracy w jednej z najbardziej wymagających i dynamicznych branż jaką jest sektor handlu detalicznego żywnością.
Związkowcy apelują zatem do zarządu o rozważenie wypłaty dodatkowych odpraw wykraczających ponad minimum ustawowe finansowanie programów przekwalifikowania zawodowego dla zwalnianych pracowników którzy chcieliby zdobyć nowe umiejętności w innych branżach oferujących lepsze perspektywy zatrudnienia czy priorytetowe traktowanie dotychczasowych pracowników przy rekrutacji do innych stanowisk w firmie jeśli takie wakaty pojawią się w przyszłości w pozostałych sklepach centrali czy centrach logistycznych które nie zostały objęte obecną rundą zwolnień grupowych.
W oficjalnym stanowisku przekazanym mediom Carrefour Polska podkreślił że planowane zmiany organizacyjne są elementem szerszych działań strategicznych mających na celu wzmocnienie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz lepsze dostosowanie całej organizacji do zmieniających się warunków biznesowych i aktualnej bardzo wymagającej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego żywnością który w ostatnich latach przeszedł głęboką transformację charakteryzującą się bezprecedensowym wzrostem znaczenia dyskontów takich jak Biedronka Lidl czy Dino oferujących bardzo konkurencyjne ceny ograniczony asortyment produktów głównie marek własnych szybką obsługę i wygodną lokalizację w pobliżu osiedli mieszkaniowych co odpowiada zmieniającym się preferencjom i zachowaniom zakupowym polskich konsumentów którzy coraz rzadziej decydują się na weekendowe wyprawy do wielkich hipermarketów zlokalizowanych na obrzeżach miast czy w centrach handlowych wymagających dojazdu samochodem i poświęcenia kilku godzin na spacerowanie po ogromnych powierzchniach sprzedażowych w poszukiwaniu potrzebnych produktów preferując zamiast tego szybkie codzienne zakupy w małych sklepach osiedlowych oferujących świeże produkty podstawowe artykuły spożywcze i chemię gospodarstwa domowego w przystępnych cenach zbliżonych do tych oferowanych przez dyskonty.
Firma wskazała że inicjatywy restrukturyzacyjne obejmują nie tylko zamykanie całych sklepów ale również przebudowy oraz zmniejszenie powierzchni wybranych innych sklepów które pozostaną w sieci ale będą funkcjonowały w mniejszym formacie bardziej dostosowanym do lokalnych potrzeb i natężenia ruchu klientów a także zmiany organizacyjne w centrali mające na celu uproszczenie struktury zarządczej eliminację zbędnych szczebli hierarchicznych i stanowisk które nie wnoszą bezpośredniej wartości dodanej do obsługi klienta oraz zwiększenie elastyczności i szybkości podejmowania decyzji operacyjnych co ma pozwolić firmie szybciej reagować na zmieniające się trendy rynkowe preferencje konsumentów i działania konkurencji.
Trudna sytuacja w jakiej znalazł się Carrefour nie jest zjawiskiem odosobnionym ani specyficznym wyłącznie dla tej konkretnej sieci ale wpisuje się w szerszy trend dotykający całego sektora wielkopowierzchniowego handlu detalicznego w Polsce który od kilku lat systematycznie traci udziały rynkowe na rzecz dynamicznie rozwijających się dyskontów stanowiących obecnie absolutnie dominującą siłę na polskim rynku produktów szybko zbywalnych. Jeszcze na początku dwudziestego pierwszego wieku weekendowa wycieczka do hipermarketu była dla wielu polskich rodzin stałym punktem programu niemal rytuałem związanym z robieniem dużych zakupów na cały tydzień które łączyło się często z wizytą w restauracji kinie czy innych punktach rozrywkowych zlokalizowanych w tym samym centrum handlowym co tworzyło kompleksowe doświadczenie zakupowo-rekreacyjne stanowiące formę spędzania wolnego czasu dla całej rodziny.
Dziś ten model zakupowy definitywnie odchodzi do lamusa ustępując miejsca szybkim codziennym zakupom w małych sklepach typu convenience zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy oraz wszechobecnych dyskontach oferujących bardzo konkurencyjne ceny szeroki wybór produktów marek własnych wysokiej jakości i coraz lepsze standardy obsługi oraz świeżość oferowanych produktów świeżych takich jak owoce warzywa pieczywo czy nabiał które historycznie były słabym punktem dyskontów ale w ostatnich latach segment ten został znacząco ulepszony i dziś produkty świeże w Biedronce Lidlu czy Dino nie ustępują jakością tym oferowanym w tradycyjnych supermarketach czy hipermarketach a są często znacząco tańsze.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś pracownikiem sieci Carrefour zatrudnionym w jednym z ośmiu sklepów przeznaczonych do likwidacji lub w centrali firmy na stanowisku które może zostać zredukowane w ramach restrukturyzacji organizacyjnej musisz przygotować się na bardzo trudny okres w swoim życiu zawodowym i osobistym który będzie wymagał od ciebie mobilizacji wszystkich dostępnych zasobów finansowych emocjonalnych i społecznych aby przetrwać zwolnienie znaleźć nowe zatrudnienie i odbudować stabilność finansową swojej rodziny.
Pierwszym i najważniejszym krokiem który powinieneś podjąć natychmiast po otrzymaniu informacji o planowanych zwolnieniach grupowych jest szczegółowe zapoznanie się ze swoimi prawami wynikającymi z Kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych które gwarantują ci określone świadczenia i ochronę przed arbitralnymi decyzjami pracodawcy w tym prawo do odprawy pieniężnej której wysokość zależy od twojego stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi jedno miesięczne wynagrodzenie jeśli twój staż pracy jest krótszy niż dwa lata dwumiesięczne wynagrodzenie jeśli twój staż wynosi od dwóch do ośmiu lat lub trzymiesięczne wynagrodzenie jeśli przepracowałeś u pracodawcy ponad osiem lat przy czym wynagrodzenie to obliczane jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy co oznacza że uwzględnia nie tylko twoje wynagrodzenie zasadnicze ale również wszystkie stałe dodatki takie jak dodatek stażowy premie regulaminowe czy inne składniki wynagrodzenia które otrzymujesz w sposób systematyczny i przewidywalny.
Skontaktuj się niezwłocznie z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej NSZZ Solidarność lub innego związku zawodowego działającego w twojej firmie jeśli jesteś jego członkiem ponieważ związki zawodowe mają ustawowe prawo do prowadzenia negocjacji z pracodawcą w imieniu zwalnianych pracowników w celu wynegocjowania korzystniejszych warunków rozwiązania umów o pracę niż minimum przewidziane przez przepisy prawa w tym między innymi wyższych odpraw pieniężnych wykraczających ponad ustawowe minimum wydłużenia okresu wypowiedzenia co da ci więcej czasu na poszukiwanie nowej pracy przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego dochodu z obecnego zatrudnienia preferencyjnego dostępu do programów szkoleniowych i przekwalifikowania zawodowego finansowanych przez pracodawcę które pozwolą ci zdobyć nowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy w innych branżach oferujących lepsze perspektywy zatrudnienia niż kurczący się sektor wielkopowierzchniowego handlu detalicznego czy wreszcie priorytetu przy zatrudnianiu do innych stanowisk w firmie jeśli w przyszłości pojawią się wakaty w lokalizacjach nieobjętych obecnymi zwolnieniami grupowymi.
Związki zawodowe dysponują doświadczeniem wiedzą prawną i siłą negocjacyjną wynikającą z reprezentowania dużej grupy pracowników co daje im znacznie lepszą pozycję w rozmowach z zarządem niż indywidualny pracownik próbujący samodzielnie negocjować warunki swojego zwolnienia.
Natychmiast rozpocznij aktywne poszukiwanie nowej pracy nie czekając aż formalnie otrzymasz wypowiedzenie umowy o pracę ponieważ im wcześniej zaczniesz proces rekrutacji tym większe masz szanse na znalezienie odpowiedniego stanowiska zanim twoje obecne zatrudnienie dobiegnie końca co pozwoli ci uniknąć okresu bezrobocia i związanej z nim utraty dochodów niepewności finansowej i stresu psychologicznego.
Zaktualizuj swoje CV podkreślając wszystkie umiejętności i doświadczenia które mogą być wartościowe dla potencjalnych pracodawców nie tylko w sektorze handlu detalicznego ale również w innych branżach takich jak logistyka magazynowanie obsługa klienta sprzedaż B2B administracja czy zarządzanie projektami w zależności od tego jakie stanowisko zajmowałeś w Carrefour i jakie konkretne zadania realizowałeś na co dzień.
Zarejestruj się w portalach z ofertami pracy takich jak Pracuj.pl Indeed.pl Gratka.pl czy OLX Praca oraz w wyspecjalizowanych portalach branżowych dedykowanych sektorowi handlu i usług gdzie regularnie pojawiają się ogłoszenia o wolnych stanowiskach w konkurencyjnych sieciach handlowych firmach logistycznych centrach dystrybucyjnych czy przedsiębiorstwach z sektora FMCG poszukujących doświadczonych pracowników z udokumentowaną znajomością specyfiki branży.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.