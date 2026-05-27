Duży wzrost emerytur w marcu 2026 roku. ZUS ujawnił nowe stawki, które trafiły na konta seniorów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowszy biuletyn „Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych”. Z danych wynika, że po marcowej waloryzacji przeciętna emerytura wzrosła o ponad 260 zł w stosunku do lutego 2026 roku. Równocześnie koszty obsługi świadczeń osiągnęły historyczny pułap, przekraczając próg 28,914 mld zł miesięcznie. To kluczowe dane dla milionów świadczeniobiorców oraz stabilności finansów publicznych
Sezonowy spadek liczby emerytów na początku roku
Z opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych wynika, że od stycznia do marca 2026 roku liczba emerytów w Polsce zmniejszyła się o 14 000 osób. W styczniu 2026 roku ZUS obsługiwał 6,425 mln emerytów, natomiast w marcu liczba ta spadła do 6,411 mln osób. Jak wskazują eksperci, ten trend spadkowy w liczbie beneficjentów występuje cyklicznie na początku każdego roku i jest zjawiskiem naturalnym.
Warto jednak spojrzeć na te dane w dłuższej perspektywie czasowej. Rok wcześniej, czyli w styczniu 2025 roku, liczba emerytów wynosiła 6,357 mln osób. Do końca 2025 roku urosła ona do poziomu 6,423 mln osób. Oznacza to, że w ciągu całego ubiegłego roku przybyło ponad 66 000 nowych świadczeniobiorców, co stale podnosi bazę wydatkową systemu ubezpieczeń społecznych.
Waloryzacja podniosła świadczenia. Ile dokładnie wypłaca ZUS?
Kluczowym elementem najnowszego raportu są kwoty wypłacane seniorom po przeprowadzeniu corocznej waloryzacji. Średnia emerytura wypłacana w marcu 2026 roku wyniosła dokładnie 4 509,64 zł. Dla porównania, jeszcze w lutym 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał przeciętnie 4249 zł miesięcznie. Przeciętny wzrost świadczenia na jednego emeryta wyniósł zatem około 260 zł.
Ewolucja kwot przeciętnej emerytury od początku bieżącego roku wygląda następująco:
W styczniu 2026 roku średnia emerytura wynosiła 3 948,91 zł.
W lutym 2026 roku średnia emerytura wynosiła 3 958,67 zł.
W marcu 2026 roku średnia emerytura wzrosła do 4 210,99 zł.
Koszty budżetowe rosną w lawinowym tempie
Wyższe świadczenia oraz rosnąca w skali roku liczba emerytów generują bezprecedensowe obciążenia finansowe dla budżetu państwa. Porównanie wydatków z poprzednich lat ukazuje ogromną skalę tego wzrostu. W grudniu 2023 roku ZUS przeznaczał na emerytury 21,75 mld zł miesięcznie. Rok później, w grudniu 2024 roku, kwota ta wzrosła do poziomu 25,07 mld zł miesięcznie.
Rok 2025 przyniósł kolejne rekordy. W sierpniu 2025 roku miesięczny koszt obsługi emerytur po raz pierwszy w historii przekroczył barierę 27 mld zł, a w grudniu 2025 roku na emerytury zasadnicze przeznaczono 27,204 mld zł. Początek 2026 roku utrzymał ten trend – w lutym koszty wynosiły 27,266 mld zł, a po marcowej waloryzacji wystrzeliły do 28,914 mld zł miesięcznie.
Podsumowując ujęcie roczne: w całym 2024 roku ZUS wypłacił w emeryturach 292,290 mld zł. W całym 2025 roku suma ta zamknęła się w astronomicznej kwocie 319,562 mld zł. Z kolei od początku 2026 roku (w zaledwie 3 miesiące) ZUS wysłał już na konta emerytów 83,384 mld zł.
