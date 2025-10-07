Dwa dni bez lekcji już w przyszłym tygodniu. Nie wszystkie dzieci zostaną w domu
Uczniowie w wielu szkołach dostaną przedłużony weekend. Decyzja już zapada w gabinetach dyrektorów, a rodzice powinni jak najszybciej sprawdzić, czy ich szkoła skorzysta z tej możliwości. W przeciwnym razie czeka ich zaskoczenie.
Dzień Edukacji Narodowej wypada we wtorek
14 października w polskich szkołach obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w ten dzień nie odbywają się lekcje – to święto wszystkich pracowników oświaty ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela.
Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Inicjatorem jej utworzenia był król Stanisław II August Poniatowski, a sama Komisję powołał Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku – była to pierwsza tego typu instytucja w Europie.
W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypada we wtorek, co stwarza okazję do wydłużenia weekendu. Część dyrektorów szkół skorzysta z tzw. dni dyrektorskich, by dać uczniom i nauczycielom cztery wolne dni z rzędu.
Czego nie mówią o „wolnym” dniu
Uwaga – to nie jest dzień całkowicie wolny dla uczniów. Szkoły mają obowiązek zapewnienia zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Oznacza to, że placówka musi być otwarta, a rodzice mogą przyprowadzić dzieci, jeśli nie mają dla nich opieki w domu.
Pani Monika z Warszawy dowiedziała się o tym przypadkiem. – Myślałam, że 14 października córka zostanie w domu, już planowałam urlop. Potem przeczytałam komunikat ze szkoły, że będą zajęcia opiekuńcze. Ostatecznie zostawiłam ją u babci – opowiada na forum rodzicielskim.
W wielu szkołach w Dzień Edukacji Narodowej odbywają się apele, uroczystości czy krótkie akademie. Po nich dzieci mogą zostać pod opieką na świetlicy szkolnej lub innych zajęciach organizowanych przez placówkę.
Co to oznacza dla ciebie jako rodzica?
Sprawdź jak najszybciej, czy szkoła twojego dziecka wykorzysta dzień dyrektorski na poniedziałek 13 października. Informacja powinna być dostępna na stronie szkoły lub w dzienniku elektronicznym – dyrektorzy mieli obowiązek poinformować o tym rodziców do 30 września.
Jeśli szkoła zdecyduje się na wykorzystanie dnia dyrektorskiego, uczniowie będą mieli wolne zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek. Łącznie z weekendem daje to cztery dni odpoczynku. Pamiętaj jednak, że nawet wtedy szkoła musi zapewnić opiekę – jeśli nie masz z kim zostawić dziecka, możesz je przyprowadzić.
Jeśli szkoła nie skorzysta z dnia dyrektorskiego, normalnie odbędą się lekcje w poniedziałek 13 października, a we wtorek 14 października – zajęcia opiekuńcze zamiast standardowych lekcji.
Dni dyrektorskie – ile ich jest i jak działają
Liczba dni do dyspozycji dyrektora zależy od typu szkoły. W szkołach podstawowych dyrektor ma osiem dni do wykorzystania w ciągu całego roku szkolnego. W liceach, technikach i innych szkołach ponadpodstawowych – dziesięć dni. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy dysponują czterema takimi dniami.
Dyrektorzy często wykorzystują te dni podczas świąt, które nie są wolne od pracy, w czasie egzaminów zewnętrznych, matur czy ósmoklasistów, lub właśnie przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, tworząc dłuższe weekendy dla uczniów i nauczycieli.
Pułapka dla rodziców pracujących
Problem pojawia się, gdy rodzice zakładają, że „wolne od lekcji” oznacza „szkoła zamknięta”. Nic bardziej mylnego. Nawet jeśli w danym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, placówka pozostaje otwarta i zapewnia opiekę..
To częsty błąd. Warto dokładnie przeczytać komunikaty ze szkoły i nie zakładać automatycznie, że dziecko musi tego dnia być w domu.
Nauczyciele też pracują
Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy dla nauczycieli – są oni zwolnieni wyłącznie z prowadzenia zajęć lekcyjnych. W praktyce oznacza to, że nauczyciele przychodzą do szkoły, uczestniczą w uroczystościach, spotkaniach, a następnie pełnią dyżury lub zajmują się innymi obowiązkami służbowymi.
To często zaskakuje osoby spoza branży oświatowej. Wielu myśli, że skoro uczniowie mają wolne, nauczyciele też mogą zostać w domu. Rzeczywistość jest inna – placówka funkcjonuje normalnie, tylko bez tradycyjnych lekcji.
Pani Katarzyna, nauczycielka języka polskiego, tłumaczy: – To nasz dzień, ale wcale nie oznacza odpoczynku. Rano apel, potem spotkanie z gronem, czasem wspólne wyjście. Wieczorem dopiero można świętować po swojemu.
Praktyczne porady na przyszły tydzień
Jeśli twoja szkoła wykorzysta dzień dyrektorski na 13 października i planujesz zostawić dziecko w domu przez dwa dni, upewnij się, że ma zapewnioną opiekę. Jeśli musisz iść do pracy, skorzystaj z możliwości przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńcze – to nie jest wstyd ani niewygoda, szkoła musi taką opiekę zapewnić.
Zastanów się też, czy nie wykorzystać tej sytuacji na rodzinny wyjazd. Czterodniowy weekend w październiku to dobra okazja na krótki wypoczynek przed intensywnym okresem jesiennym.
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są bardziej samodzielni, dwa dni wolne to szansa na nadrobienie zaległości w nauce, dokończenie projektów lub po prostu odpoczynek.
Jeśli nie masz pewności co do zasad obowiązujących w twojej szkole, zadzwoń do sekretariatu lub napisz do wychowawcy. Lepiej zapytać raz za dużo niż zostać zaskoczonym w ostatniej chwili.
Czy można wziąć zwolnienie od pracy?
To częste pytanie rodziców małych dzieci. Niestety, Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że nie przysługuje ci automatyczne zwolnienie z zachowaniem wynagrodzenia.
Jeśli jednak szkoła rzeczywiście byłaby zamknięta (co nie powinno mieć miejsca, ale teoretycznie może się zdarzyć w przypadku nieprawidłowości), możesz ubiegać się o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. W praktyce jednak, skoro szkoła musi zapewnić opiekę, takie zwolnienie nie będzie uzasadnione.
Niektórzy pracodawcy, rozumiejąc sytuację rodziców, pozwalają na wykorzystanie dnia urlopu lub elastycznych godzin pracy. Warto zapytać swojego przełożonego, czy jest taka możliwość.
Co dalej w kalendarze szkolnym?
Październik 2025 nie przynosi innych dni ustawowo wolnych od pracy czy nauki. Kolejna okazja do dłuższego odpoczynku to dopiero 1 listopada – Wszystkich Świętych, które w tym roku wypada w sobotę. Następnie 11 listopada, wtorek – Narodowe Święto Niepodległości.
Oznacza to, że korzystanie z dnia dyrektorskiego przy okazji Dnia Edukacji Narodowej może być jedyną okazją na przedłużony weekend w tym miesiącu.
Warto też już teraz planować przerwę świąteczną. W grudniu 2025 roku po raz pierwszy Wigilia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Razem z 25 i 26 grudnia daje to trzy kolejne dni wolne – a wraz z weekendem powstaje pięciodniowy blok świąteczny.
