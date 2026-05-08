Dwa dni ciepła i nagłe ochłodzenie. Kiedy znów zrobi się cieplej?
Po dwóch cieplejszych dniach pogoda w Polsce wyraźnie się zmieniła. Temperatury spadły i w najbliższym czasie będą wahać się głównie w przedziale 12-16°C. Wyższe wartości wrócą dopiero za kilka dni – prognozy wskazują, kiedy znów zrobi się cieplej.
Najbliższe dni przyniosą wyraźne wahania temperatury w całej Polsce. Krótkie ocieplenie potrwa tylko do poniedziałku, po czym nastąpi wyraźne ochłodzenie. Według prognoz na stabilniejsze, wyższe temperatury trzeba będzie poczekać do kolejnego weekendu.
Temperatura rośnie, ale tylko na chwilę. Kulminacja w poniedziałek
W sobotę temperatury będą zróżnicowane. Na północnym wschodzie termometry pokażą około 9°C, nad morzem 10°C, w centrum 15°C, a na południu nawet 18-19°C.
Niedziela przyniesie dalsze ocieplenie. W centrum kraju będzie około 18°C, a na zachodzie i południu temperatura wzrośnie do 21-22°C. Najchłodniej pozostanie nad morzem – około 10°C.
Najcieplejszym dniem będzie poniedziałek. W centrum i na południowym zachodzie pojawi się około 20°C, a na południowym wschodzie nawet 23°C.
Wtorek przyniesie wyraźne ochłodzenie. Różnica będzie odczuwalna
Po krótkim ociepleniu nastąpi szybki spadek temperatury. We wtorek nad morzem oraz w rejonach górskich będzie zaledwie 8°C. Najcieplej na północnym wschodzie – około 13°C.
Zmiana będzie odczuwalna szczególnie dla osób planujących aktywności na świeżym powietrzu. Różnica względem poniedziałku wyniesie nawet kilkanaście stopni.
Druga połowa tygodnia ze stopniowym ociepleniem
Od środy temperatura zacznie ponownie rosnąć. Nad morzem będzie około 9°C, a na południu do 16°C. W czwartek i piątek w większości kraju pojawi się 13-18°C.
To jednak nadal wartości umiarkowane, bez wyraźnego powrotu do wcześniejszego ciepła.
Weekend z lepszą pogodą. W niektórych regionach ponad 20°C
Kolejny weekend przyniesie poprawę warunków. W sobotę w większości kraju temperatura wyniesie 19-20°C, a na Mazowszu nawet 21°C.
W niedzielę pogoda będzie bardziej zróżnicowana. W części kraju wartości spadną do 12-18°C, natomiast w innych regionach utrzymają się na poziomie 19-22°C.
Warszawa odczuje wyraźne wahania temperatury
Na Mazowszu zmiany będą szczególnie widoczne. W weekend temperatura wzrośnie do około 18-21°C, by we wtorek spaść do wartości poniżej 15°C.
W drugiej połowie tygodnia w Warszawie ponownie zrobi się cieplej, a w kolejny weekend możliwe jest przekroczenie 20°C. Oznacza to dużą zmienność warunków w krótkim czasie.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak przygotować się na zmiany pogody
– przygotuj się na szybkie zmiany temperatury – różnice mogą wynosić kilkanaście stopni
– zaplanuj aktywności na zewnątrz na cieplejsze dni, szczególnie niedzielę i poniedziałek
– miej pod ręką cieplejsze ubrania na wtorek i początek tygodnia
– śledź prognozy na bieżąco, bo warunki będą się dynamicznie zmieniać
– wykorzystaj kolejny weekend – prognozy wskazują na powrót cieplejszej pogody
