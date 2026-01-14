Dwa dni więcej wolnego w 2026 roku. Jest decyzja premiera
W 2026 roku wielu pracowników zyska dwa dodatkowe dni wolne od pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu. To efekt układu kalendarza oraz decyzji premiera Donalda Tuska dotyczącej rekompensaty za święta przypadające w soboty.
Rok 2026 przyniesie istotne zmiany w kalendarzu pracy dla wielu osób zatrudnionych na etacie. Układ świąt w połączeniu z przepisami Kodeksu pracy oraz decyzją premiera Donalda Tuska sprawi, że część pracowników zyska dodatkowe dni wolne bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.
Co się zmienia w 2026 roku
Premier Donald Tusk wydał zarządzenie dotyczące organizacji czasu pracy w administracji rządowej. Dokument został opublikowany 5 stycznia 2026 roku w Monitorze Polskim i przewiduje wyznaczenie dwóch dodatkowych dni wolnych od pracy dla członków korpusu służby cywilnej.
Dni wolne mają stanowić rekompensatę za święta przypadające w soboty. W 2026 roku dotyczy to dwóch dat: 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, oraz 26 grudnia, drugiego dnia Bożego Narodzenia. Oba te święta wypadają w sobotę.
Kiedy przypadną dodatkowe dni wolne
Zgodnie z decyzją premiera, urzędnicy administracji rządowej otrzymają wolne w piątek 14 sierpnia 2026 roku oraz w poniedziałek 28 grudnia 2026 roku. W praktyce oznacza to dwa długie weekendy.
Pierwszy z nich przypadnie w środku wakacji i potrwa od piątku do niedzieli. Drugi obejmie okres świąteczno-noworoczny, dając wolne od Wigilii w czwartek 24 grudnia aż do poniedziałku 28 grudnia, bez konieczności sięgania po urlop.
Dlaczego święta w sobotę dają wolne
Mechanizm dodatkowych dni wolnych wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.
Zasada ta obowiązuje od 2012 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał wcześniejsze regulacje za naruszające zasadę równości. Wcześniej święta przypadające w sobotę nie dawały prawa do dodatkowego dnia wolnego, co skutkowało większym wymiarem czasu pracy.
Kto skorzysta na zmianach
Decyzja premiera dotyczy bezpośrednio pracowników administracji rządowej, jednak podobne uprawnienia przysługują także osobom zatrudnionym w sektorze prywatnym. Każdy pracownik zatrudniony w systemie pięciodniowego tygodnia pracy ma prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.
Różnica polega na sposobie organizacji tego dnia. W administracji rządowej termin został ustalony centralnie, natomiast w firmach prywatnych o dacie dnia wolnego decyduje pracodawca. Musi on jednak zmieścić się w tym samym okresie rozliczeniowym.
Czego nie obejmuje rekompensata
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku świąt przypadających w niedzielę. Polskie prawo nie przewiduje w takim przypadku dodatkowego dnia wolnego. Ustawodawca zakłada, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, więc święto nie obniża wymiaru czasu pracy.
W efekcie w zależności od układu kalendarza w danym roku liczba faktycznie przepracowanych godzin może się różnić nawet o kilkanaście godzin. Rok 2026 jest korzystniejszy dla pracowników właśnie ze względu na dwa święta wypadające w sobotę.
Obowiązki pracodawców
Pracodawcy są zobowiązani do prawidłowego rozliczenia czasu pracy. Niewyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę może skutkować sankcjami finansowymi. Kodeks pracy przewiduje w takich przypadkach grzywnę od 1000 do 3000 zł.
Dlatego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym konieczne jest odpowiednie planowanie grafików i okresów rozliczeniowych.
Co to oznacza dla pracowników
Dla wielu osób 2026 rok będzie oznaczał więcej wolnego czasu bez uszczerbku dla urlopu. Długie weekendy w sierpniu i pod koniec roku mogą ułatwić planowanie wypoczynku lub spraw rodzinnych.
Decyzja premiera wpisuje się w obowiązujące przepisy prawa pracy i potwierdza, że święta przypadające w sobotę realnie wpływają na wymiar czasu pracy. W 2026 roku ten mechanizm zadziała na korzyść pracowników.
