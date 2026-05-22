Dwa poważne wypadki na A2. Gigantyczny paraliż pod Warszawą, kierowcy stoją w ogromnych korkach

22 maja 2026 15:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Bardzo trudna sytuacja na autostradzie A2 pod Warszawą. Między Pruszkowem a Koszajcem, w kierunku Grodziska Mazowieckiego, doszło do dwóch oddzielnych zdarzeń drogowych. Ruch praktycznie zamarł, a kierowcy utknęli w gigantycznych korkach.

Zdarzenie drogowe pod Warszawą Fot. Warszawa w Pigułce
Zdarzenie drogowe pod Warszawą Fot. Warszawa w Pigułce

Z informacji przekazywanych przez kierowców wynika, że w pierwszym wypadku brały udział trzy pojazdy. Kilkaset metrów dalej doszło do kolejnego zderzenia, tym razem z udziałem aż czterech pojazdów, w tym ciężarówki.

Dwa wypadki na jednym odcinku A2

Do obu zdarzeń doszło na trasie prowadzącej w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadków ani informacje o osobach poszkodowanych. Kierowcy relacjonują jednak, że auta są mocno uszkodzone, a przejazd został poważnie utrudniony.

Gigantyczny korek od Warszawy

Skala utrudnień jest ogromna. Korek ciągnie się już od okolic Bemowa i z każdą minutą robi się coraz większy.

Kierowcy próbują uciekać na drogi lokalne, co powoduje dodatkowe problemy komunikacyjne w okolicach Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego i Grodziska Mazowieckiego.

Ruch praktycznie stanął

Na autostradzie tworzą się wielokilometrowe zatory. Samochody poruszają się bardzo wolno lub stoją całkowicie. Kierowcy muszą przygotować się na długie opóźnienia.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i tworzenie korytarza życia dla pojazdów ratunkowych.

Co to oznacza dla kierowców?

Problemy komunikacyjne mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Utrudnienia odczują nie tylko osoby jadące autostradą A2, ale również kierowcy korzystający z tras objazdowych wokół Warszawy.

Jeśli to możliwe, warto omijać odcinek między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim i wybrać alternatywną trasę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna