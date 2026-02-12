Dwa weta jednego dnia. Prezydent zatrzymał ustawy przyjęte przez Sejm
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy przyjęte przez parlament – o nadaniu mowie śląskiej statusu języka regionalnego oraz o rynku kryptoaktywów, która przewidywała nadzór KNF nad tym sektorem. Decyzja wywołała reakcję premiera Donalda Tuska i otworzyła kolejny etap sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim.
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na kolejne weta ustaw przyjętych przez parlament. Tym razem odmówił podpisania ustawy nadającej mowie śląskiej status języka regionalnego oraz ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, która przewidywała objęcie tego sektora nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzja prezydenta wywołała polityczne reakcje, w tym komentarz premiera Donalda Tuska, który wezwał głowę państwa do „nieprzeszkadzania” w pracach legislacyjnych.
Jakie ustawy zostały zawetowane?
Pierwsza z zawetowanych ustaw dotyczyła uznania mowy śląskiej za język regionalny. Projekt zakładał m.in. możliwość jej szerszego stosowania w administracji publicznej, edukacji oraz w życiu publicznym na Śląsku. Ustawa od dłuższego czasu budziła spory polityczne i społeczne.
Druga ustawa dotyczyła rynku kryptoaktywów. Jej celem było uporządkowanie zasad funkcjonowania tego sektora w Polsce oraz dostosowanie krajowych przepisów do regulacji unijnych. Kluczowym elementem projektu było przyznanie Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień do nadzoru nad rynkiem kryptowalut i podmiotami działającymi w tym obszarze.
Czym jest weto prezydenta?
Weto prezydenta to jedno z konstytucyjnych uprawnień głowy państwa. Polega ono na odmowie podpisania ustawy uchwalonej przez parlament i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Prezydent może skorzystać z tego prawa, jeśli uzna, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, budzi poważne wątpliwości lub jest sprzeczna z interesem państwa.
Po zawetowaniu ustawy Sejm może spróbować odrzucić weto. Aby było to możliwe, potrzebna jest większość co najmniej trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli parlament nie uzyska takiej większości, ustawa upada i nie wchodzi w życie.
Co dalej z zawetowanymi ustawami?
Decyzja prezydenta oznacza, że oba projekty wracają do Sejmu. Rząd i większość parlamentarna muszą teraz zdecydować, czy spróbują zebrać odpowiednią liczbę głosów do odrzucenia weta, czy też przygotują nowe projekty ustaw uwzględniające zastrzeżenia prezydenta.
W przypadku ustawy o rynku kryptoaktywów opóźnienie prac może mieć znaczenie dla dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych. Z kolei sprawa mowy śląskiej pozostaje jednym z bardziej wrażliwych tematów politycznych i kulturowych.
