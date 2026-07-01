Dwa wypadki na tej samej mazowieckiej drodze. Jeden zakończył się tragicznie
We wtorek 30 czerwca, około godziny 20, na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Mościbrody (gmina Wiśniew, powiat siedlecki) doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. 35-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego został potrącony przez samochód osobowy marki Buick, którym kierowała 42-letnia mieszkanka Siedlec. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować.
Strażacy pierwsi na miejscu, potem ratownicy medyczni
Zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na wysokości miejscowości Faworytka, wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 20:01. Na miejsce natychmiast skierowano 3 zastępy straży pożarnej z Siedlec. Jak przekazał kpt. Daniel Czapski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, strażacy jako pierwsi rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanemu, a następnie działania przejął zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Badanie stanu trzeźwości 42-letniej kierującej wykazało, że była trzeźwa. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, wykonując oględziny i zabezpieczając ślady. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności wypadku. W rejonie zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy pod nadzorem służb.
Tego samego wieczoru kolejne zdarzenie kilkaset metrów dalej
Niedługo po potrąceniu w Mościbrodach służby otrzymały zgłoszenie o kolejnym zdarzeniu – kilkaset metrów dalej, w miejscowości Białki, samochód osobowy wpadł do przydrożnego rowu. Tam również interweniowały służby ratunkowe. Policja apeluje do kierowców poruszających się DK63 o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem i, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras przejazdu.
Do wypadku doszło około godziny 20, czyli w porze, gdy latem zapada zmierzch i widoczność pieszych na drodze gwałtownie spada. Policja apeluje, żeby piesi korzystali z elementów odblaskowych wszędzie tam, gdzie jest to wymagane – poza terenem zabudowanym jest to obowiązek prawny po zmroku. Kierowcy powinni dostosowywać prędkość do warunków na drodze i zachować szczególną czujność w miejscach, gdzie mogą poruszać się piesi, zwłaszcza na drogach krajowych bez chodników i oświetlenia.
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