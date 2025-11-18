Dwie fale awarii w Internecie. Nie działa wiele stron i serwisów

18 listopada 2025 15:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Druga fala awarii w Internecie. Około godziny 14:00 wydawało się, że wszystko wraca do normy jednak potem wskaźniki w serwisie Downdetector podobnie wystrzeliły.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nie działa wiele stron Internetowych oraz serwisy AI.

Jest to globalna awaria usług Cloudflare.

Przyczyny awarii nie są znane.

Nie wiadomo, czy stoi za tym oprogramowanie czy jest to działanie człowieka lub grupy osób.

 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl