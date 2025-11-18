Dwie fale awarii w Internecie. Nie działa wiele stron i serwisów
18 listopada 2025 15:20 | | Aktualności | Brak komentarzy
Druga fala awarii w Internecie. Około godziny 14:00 wydawało się, że wszystko wraca do normy jednak potem wskaźniki w serwisie Downdetector podobnie wystrzeliły.
Nie działa wiele stron Internetowych oraz serwisy AI.
Jest to globalna awaria usług Cloudflare.
Przyczyny awarii nie są znane.
Nie wiadomo, czy stoi za tym oprogramowanie czy jest to działanie człowieka lub grupy osób.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl