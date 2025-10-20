Dwie wypłaty w jeden miesiąc. Tysiące seniorów zobaczy podwójny przelew
Październik przyniesie seniorom niezwykłą sytuację, która zdarza się tylko kilka razy w roku. Część emerytów i rencistów zobaczy na swoim koncie nie jedną, ale dwie wypłaty świadczeń w ciągu tego samego miesiąca. To nie pomyłka ZUS ani dodatkowy bonus. Wszystko przez układ kalendarza, który tym razem działa na korzyść jednej konkretnej grupy seniorów.
Jeśli jesteś emerytem otrzymującym świadczenie pierwszego dnia miesiąca, przygotuj się na niecodzienny widok w wyciągu bankowym. W październiku zobaczysz dwa przelewy z ZUS – jeden na początku miesiąca, drugi pod koniec. Brzmi jak marzenie? To rzeczywistość, choć nie wszystko jest takie różowe, jak mogłoby się wydawać.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych już potwierdził, że w nadchodzących dniach nastąpi zmiana harmonogramu wypłat. Powód jest prosty – pierwszy listopada, czyli Wszystkich Świętych, to dzień ustawowo wolny od pracy. A przepisy jasno mówią: gdy termin wypłaty świadczenia przypada na święto lub weekend, emerytury i renty muszą trafić do seniorów wcześniej.
Kto dostanie pieniądze już w październiku?
Najważniejsza grupa to emeryci i renciści z terminem wypłaty na pierwszy listopada. Ta grupa seniorów otrzyma listopadowe świadczenie jeszcze w październiku – najpóźniej trzydziestego pierwszego października. Dla osób przyzwyczajonych do otrzymywania przelewu dokładnie pierwszego dnia miesiąca, może to być pewne zaskoczenie.
Ale to nie jedyna grupa, której zmieniają się terminy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził również przesunięcia dla dwóch kolejnych terminów. Seniorzy z datą wypłaty dziesiątego listopada mogą spodziewać się przelewu już siódmego listopada. Dziesiąty listopada wypada w tym roku w niedzielę, więc ZUS przesunie wypłatę na piątek, siódmy listopada.
Trzecia zmiana dotyczy osób otrzymujących świadczenia piętnastego listopada. W tym roku ta data wypada w sobotę, więc przelew zostanie zrealizowany dzień wcześniej – czternastego listopada, w piątek. Wszystkie pozostałe terminy – szósty, dwudziesty i dwudziesty piąty listopada – pozostają bez zmian.
Jak to wygląda w praktyce dla osoby z terminem pierwszy listopada? W październiku otrzyma regularną wypłatę pierwszego października za październik. Potem, trzydziestego pierwszego października, dostanie kolejny przelew – już za listopad. To dwa świadczenia w ciągu tego samego miesiąca. Następna wypłata przyjdzie dopiero pierwszego grudnia.
Dla listonoszy wypłaty przychodzą jeszcze wcześniej
Osoby otrzymujące emerytury i renty za pośrednictwem poczty muszą być jeszcze bardziej czujne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje środki na pocztę z kilkudniowym wyprzedzeniem, żeby listonosze mieli czas na doręczenie gotówki. Seniorzy z terminem pierwszy listopada, którzy dostają pieniądze od listonosza, mogą spodziewać się wizyty już dwudziestego ósmego października.
W przypadku przelewów na konta bankowe za granicą, środki trafiają dwudziestego dziewiątego października. Dla osób z terminem dziesiątego listopada, które otrzymują świadczenia pocztą, pieniądze dotrą na pocztę piątego listopada, a przelewy na rachunki bankowe zrealizowane będą siódmego listopada.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat zachęca seniorów do rezygnacji z wypłat pocztowych na rzecz bezpieczniejszych przelewów bankowych. Obecnie wskaźnik ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi prawie osiemdziesiąt procent, co oznacza, że większość emerytów już korzysta z przelewów. Pozostałe dwadzieścia procent to głównie osoby starsze, mieszkające na wsiach, które nie mają konta bankowego lub po prostu wolą gotówkę od listonosza.
Co to oznacza dla ciebie?
Wcześniejsza wypłata to przede wszystkim kwestia planowania budżetu domowego. Jeśli jesteś przyzwyczajony do tego, że emerytura wpływa pierwszego dnia miesiąca i planujesz wydatki zgodnie z tym harmonogramem, nagle otrzymanie pieniędzy dzień wcześniej może być dezorientujące. Niektórzy seniorzy mogą nawet pomyśleć, że to pomyłka lub dodatkowe świadczenie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie podkreśla: wcześniejsza wypłata to tylko przesunięcie terminu, a nie dodatkowe pieniądze. Listopadowe świadczenie otrzymasz pod koniec października, ale to nie oznacza, że dostaniesz jeszcze jedno w listopadzie. Następna regularna wypłata przyjdzie dopiero w grudniu.
Dla wielu seniorów wcześniejszy przelew może być wręcz korzystny. Wszystkich Świętych to czas, gdy wydatki rosną – znicze, kwiaty, wyjazdy na cmentarze odległe od miejsca zamieszkania. Posiadanie pieniędzy dzień lub dwa wcześniej pozwala spokojnie przygotować się do tego święta bez stresu o to, czy przelew zdąży przyjść na czas.
Z drugiej strony, dla osób mających trudności z zarządzaniem budżetem, dwie wypłaty w październiku mogą oznaczać pokusę wydania więcej, niż powinno się. Szczególnie jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że druga wypłata to już pieniądze na listopad, a nie dodatkowy bonus. Można łatwo wpaść w pułapkę i wydać obie kwoty w październiku, a potem przez cały listopad czekać na grudzień bez grosza w kieszeni.
Historia pani Janiny, która zapomniała o przesunięciu
Pani Janina z Warszawy ma siedemdziesiąt dwa lata i otrzymuje emeryturę pierwszego dnia każdego miesiąca. Od dwudziestu lat dokładnie tego samego dnia płaci czynsz, wykupuje leki na receptę i robi większe zakupy spożywcze. Ma swój rytm, swój system. I działa on bez zarzutu.
W zeszłym roku, kiedy podobna sytuacja miała miejsce z innymi świętami, pani Janina nie zwróciła uwagi na komunikaty ZUS o wcześniejszej wypłacie. Pierwszego października dostała regularną emeryturę, jak zwykle. Trzydziestego pierwszego października, patrząc na wyciąg z konta, zobaczyła kolejny przelew i ucieszyła się, myśląc że to jakiś bonus lub pomyłka na jej korzyść.
Część pieniędzy wydała na drobne przyjemności – poszła do kina z koleżanką, kupiła sobie nowe buty, fundowała wnukom słodycze. Dopiero w połowie listopada, gdy spojrzała na konto i zobaczyła brak nowej wpłaty, zrozumiała swój błąd. Już wydane pieniądze z końca października były przecież na listopad. Resztę miesiąca musiała oszczędzać, rezygnować z wyjść, prosić córkę o pożyczkę na leki.
„Nikt mi nie powiedział, że to będzie tak działać” – wspomina. „Myślałam, że dostałam coś ekstra. Teraz wiem, że muszę uważać na te przesunięcia i sprawdzać komunikaty z ZUS.”
Jak zaplanować budżet przy podwójnej wypłacie?
Pierwsza zasada brzmi: zaznacz sobie w kalendarzu, kiedy przychodzi wypłata i na jaki okres ona jest. Jeśli dostałeś przelew trzydziestego pierwszego października, to są pieniądze NA listopad, nie ZA październik. Nie możesz traktować ich jako dodatkowych środków do wydania w październiku.
Druga zasada: odkładaj pieniądze na stałe wydatki natychmiast po otrzymaniu przelewu. Czynsz, leki, rachunki – wszystko, co płacisz regularnie co miesiąc, odłóż na osobne konto lub przelej od razu, zanim będziesz miał pokusę wydać te pieniądze na coś innego. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której pod koniec miesiąca brakuje ci na podstawowe potrzeby.
Trzecia zasada: jeśli nie masz pewności, czy przelew to już za następny miesiąc czy jeszcze za bieżący, sprawdź w tytule przelewu lub zadzwoń do ZUS. Lepiej poświęcić piętnaście minut na wyjaśnienie sprawy niż przez cały miesiąc żałować pochopnych wydatków.
Czwarta zasada: wykorzystaj wcześniejszą wypłatę strategicznie. Jeśli wiesz, że pod koniec października dostajesz pieniądze za listopad, możesz na przykład zrobić większe zakupy spożywcze, gdy są promocje. W Wszystkich Świętych często bywają przeceny na pewne produkty w sklepach. Możesz też wcześniej wykupić leki, jeśli apteka ma promocję. To sposób na zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych.
Piąta zasada: rozmawiaj o tym z bliskimi. Jeśli mieszkasz z rodziną lub regularnie kontaktujesz się z dziećmi, poproś je, żeby pomogły ci śledzić te zmiany. Mogą ci przypominać o terminach, pomagać planować budżet, wspierać w mądrzejszym gospodarowaniu pieniędzmi.
Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?
Wielu seniorów zastanawia się, czy może samodzielnie wybrać sobie termin wypłaty świadczenia. Odpowiedź brzmi: w większości przypadków nie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypisuje termin wypłaty automatycznie w momencie przyznawania emerytury lub renty. Ten termin pozostaje stały przez całe lata, dopóki senior sam nie złoży wniosku o jego zmianę.
Zmiana terminu jest możliwa, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Zakład rozpatruje takie wnioski indywidualnie i akceptuje je, gdy senior przedstawi przekonujący powód. Na przykład, jeśli spłacasz kredyt czy ratę, która jest pobierana automatycznie z konta piątego dnia miesiąca, a twoja emerytura wpływa dopiero dziesiątego, możesz mieć problem z pokryciem tej opłaty. W takim przypadku zmiana terminu na wcześniejszy może być uzasadniona.
Inny przykład to koszty leczenia. Jeśli regularnie musisz wykupywać drogie leki na początku miesiąca, a twoja emerytura przychodzi dwudziestego piątego, możesz wystąpić o przesunięcie terminu na wcześniejszy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie publikuje statystyk dotyczących liczby zaakceptowanych wniosków, ale z doświadczenia wynika, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Warto jednak wiedzieć, że zmiana terminu to proces, który może potrwać kilka tygodni. Nie możesz liczyć na natychmiastowe przesunięcie wypłaty. Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku, musisz być przygotowany na to, że przez pewien czas będziesz nadal otrzymywał świadczenie w starym terminie.
Czy przesunięcie zmienia wysokość świadczenia?
To jedno z najczęstszych pytań, jakie seniorzy zadają. Odpowiedź jest krótka i jasna: nie. Wcześniejsza wypłata nie wpływa w żaden sposób na wysokość emerytury. Kwota świadczenia pozostaje dokładnie taka sama – zarówno brutto, jak i netto.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie nalicza odsetek za przesunięcia terminów wynikające z kalendarza. Nie stosuje też żadnych potrąceń. Jeśli twoje świadczenie wynosi dwa tysiące pięćset złotych brutto i standardowo otrzymujesz je pierwszego dnia miesiąca, w październiku otrzymasz je po prostu trzydziestego pierwszego – w dokładnie tej samej kwocie.
To ważna informacja, bo niektórzy seniorzy obawiają się, że wcześniejsza wypłata może oznaczać jakieś ukryte opłaty lub zmniejszenie kwoty. Nie ma podstaw do takich obaw. To czysto techniczne przesunięcie wynikające z przepisów, które chronią seniorów przed sytuacją, w której wypłata miałaby nastąpić w święto, gdy banki są zamknięte.
Perspektywa na kolejne miesiące
Zmiany w harmonogramie wypłat emerytur to coś, z czym seniorzy będą musieli liczyć się regularnie. Układ kalendarza powoduje, że kilka razy w roku niektóre terminy wypłat przypadają na święta lub weekendy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawsze wtedy przesuwa przelewy na wcześniejsze daty.
W grudniu tego roku również można spodziewać się przesunięć. Boże Narodzenie, które przypada dwudziestego piątego grudnia, to święto wypadające w środku tygodnia. Seniorzy z terminem dwudziestego piątego grudnia otrzymają świadczenie wcześniej – prawdopodobnie dwudziestego trzeciego lub dwudziestego czwartego grudnia. To będzie miły prezent przed świętami, pozwalający spokojnie przygotować się do Wigilii.
Nowy Rok, wypadający pierwszego stycznia, również oznacza przesunięcie. Osoby z terminem pierwszego stycznia otrzymają świadczenie najpóźniej trzydziestego pierwszego grudnia, w Sylwestra. To pozwoli rozpocząć nowy rok z pieniędzmi już na koncie, bez martwienia się o to, czy przelew zdąży przyjść.
Warto śledzić komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które regularnie pojawiają się na stronie internetowej i w mediach. ZUS zawsze z wyprzedzeniem informuje o planowanych zmianach w harmonogramie wypłat. Można też sprawdzić swój indywidualny harmonogram przez aplikację mojeZUS lub profil PUE ZUS – tam zawsze widać dokładne daty wszystkich przyszłych wypłat.
Ubankowienie jako klucz do spokoju
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat zachęca seniorów do przejścia na wypłaty bezgotówkowe. Dlaczego? Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Listonosz przychodzi o konkretnej porze, często tej samej każdego miesiąca. Złodzieje wiedzą o tym i potrafią wykorzystać tę wiedzę. Starsze osoby, często samotne, stają się łatwym celem dla przestępców, którzy czekają, aż senior odbierze gotówkę.
Z przelewem na konto sprawy wyglądają inaczej. Pieniądze trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy, nikt oprócz ciebie nie wie, kiedy dokładnie to się stało. Nie musisz czekać na listonosza, martwić się, że go przegapisz, prosić sąsiadów o odebranie pieniędzy w twoim imieniu. Wszystko dzieje się automatycznie, bez twojego udziału.
Kolejna zaleta to dostępność pieniędzy. Z kontem bankowym i kartą płatniczą możesz wypłacić gotówkę o każdej porze w bankomacie. Możesz też płacić kartą w sklepach, bez potrzeby noszenia przy sobie dużych sum. To wygodne i bezpieczne, szczególnie dla osób, które mają problemy z poruszaniem się lub mieszkają daleko od punktów usługowych.
Jeśli obawiasz się, że nie poradzisz sobie z obsługą bankomatu czy karty, poproś rodzinę o pomoc. Większość banków oferuje też wsparcie dla seniorów – specjalne linie telefoniczne, konsultantów, którzy w prosty sposób tłumaczą, jak korzystać z usług bankowych. Pierwsze kroki mogą wydawać się trudne, ale po kilku razach wszystko staje się rutynowe i proste.
Co dalej z emeryturami?
Listopadowe przesunięcia to tylko jeden z wielu aspektów systemu emerytalnego, z którym seniorzy muszą się zmagać. Na kolejną waloryzację świadczeń trzeba będzie poczekać do marca przyszłego roku. Wtedy emerytury i renty zostaną podniesione zgodnie ze wskaźnikiem inflacji i wzrostu płac.
Według wstępnych prognoz, przyszłoroczna waloryzacja może wynieść około pięciu procent. To oznacza, że emerytura wynosząca obecnie dwa tysiące złotych wzrośnie o około sto złotych. Nie jest to ogromna kwota, ale w czasach rosnących cen każda złotówka się liczy.
Warto też pamiętać o dodatkowych świadczeniach, które seniorzy mogą otrzymać w ciągu roku. Trzynasta i czternasta emerytura to wsparcie, które dla wielu osób stanowi istotny zastrzyk gotówki. Trzynastka wypłacana jest zwykle w kwietniu, czternastka we wrześniu. To pieniądze, które można przeznaczyć na większe wydatki – leczenie, remont, pomoc dzieciom czy wnukom.
Pamiętaj też o dodatkach, które mogą ci przysługiwać. Dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki – to świadczenia, o których wiele osób nie wie lub zapomina złożyć wnioski. Sprawdź w ZUS, czy masz prawo do któregoś z nich. Czasem kilkaset złotych miesięcznie dodatkowo może znacząco poprawić twoją sytuację finansową.
Październikowe podwójne wypłaty to zjawisko, które powtarza się regularnie i wynika z prostych przepisów chroniących seniorów. Kluczem do spokoju jest świadomość, co się dzieje i odpowiednie planowanie budżetu. Nie daj się zaskoczyć – wiedz, kiedy przychodzą twoje pieniądze i na jaki okres są przeznaczone. To prosty sposób na uniknięcie problemów finansowych pod koniec miesiąca.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.