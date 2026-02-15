Dwóch mężczyzn na dachu pociągu metra. Interwencja służb w centrum Warszawy
W miniony weekend w warszawskim metrze doszło do kolejnych incydentów wymagających interwencji służb. Na stacjach Stadion Narodowy i Stokłosy odnotowano zdarzenia z udziałem osób łamiących regulamin, co doprowadziło do zatrzymań, mandatów oraz czasowych utrudnień w kursowaniu pociągów.
Incydenty w warszawskim metrze. Interweniowały służby
W warszawskim metrze doszło w miniony weekend do kolejnych niebezpiecznych incydentów. Na dwóch stacjach odnotowano zdarzenia, które wymagały interwencji służb i doprowadziły do czasowych utrudnień w kursowaniu pociągów. Sprawą zajmuje się policja.
Nocne zdarzenie na stacji Stadion Narodowy
Do pierwszego incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę na stacji Stadion Narodowy. Dwaj młodzi mężczyźni weszli na dach pociągu metra, łamiąc obowiązujący regulamin oraz zasady bezpieczeństwa. Zdarzenie zostało zauważone przez pracowników ochrony.
Jak przekazało Metro Warszawskie, ochrona zareagowała natychmiast. Mężczyźni zostali zatrzymani jeszcze na terenie stacji i przekazani policji. Nie doszło do uszkodzenia składu ani infrastruktury.
Zatrzymani to 21- i 22-latek. Zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 zł. Motywy ich działania nie są jednoznaczne. Przy mężczyznach nie znaleziono przedmiotów, które wskazywałyby na planowany akt dewastacji.
Wcześniejszy akt wandalizmu na Ursynowie
Kilka godzin wcześniej do poważniejszego zdarzenia doszło na stacji Stokłosy. Tam grupa zamaskowanych osób pomalowała wagony pociągu kursującego w kierunku Kabat. Zdarzenie miało charakter zorganizowany.
W wyniku zerwania zabezpieczeń drzwi skład nie mógł odjechać ze stacji. Konieczne było jego wycofanie z ruchu. Wagony trafiły do czyszczenia, a straty są obecnie szacowane przez operatora metra.
Zdarzenie spowodowało utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii M1. Służby techniczne musiały podjąć dodatkowe działania, aby przywrócić normalny ruch.
Służby apelują o rozwagę
Metro Warszawskie podkreśla, że tego typu zachowania stanowią zagrożenie nie tylko dla sprawców, ale także dla pasażerów i pracowników. Wejście na dach pociągu lub ingerencja w jego zabezpieczenia może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz zakłóceń w funkcjonowaniu transportu publicznego.
Sprawy obu incydentów są analizowane. Policja sprawdza monitoring oraz ustala, czy zdarzenia mogą być ze sobą powiązane.
Co to oznacza dla pasażerów
Takie incydenty mogą prowadzić do opóźnień, zmian w kursowaniu pociągów i czasowego wyłączania składów z ruchu. Operator metra przypomina, że wszelkie podejrzane zachowania warto zgłaszać obsłudze lub służbom porządkowym. Szybka reakcja pozwala ograniczyć skutki zdarzeń i poprawić bezpieczeństwo podróżnych.
