Działalność nierejestrowana 2026. Sprawdź nowe progi przychodów, tyle możesz dorobić co miesiąc.

23 lutego 2026 09:41 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Rok 2026 przynosi znaczące zmiany dla osób prowadzących drobny handel lub świadczących usługi bez rejestracji firmy. Dzięki kolejnym podwyżkom płacy minimalnej, limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej gwałtownie wzrósł. Sprawdzamy, ile można zarobić „na czysto” w każdym miesiącu 2026 roku, aby nie musieć płacić składek ZUS i rejestrować działalności w CEIDG.

Mechanizm limitu w 2026 roku. Ile wynosi próg?

Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej są ściśle powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczny przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w 2026 roku płaca minimalna rośnie dwuetapowo, limity dla dorabiających również ulegają zmianie w trakcie roku.

Dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie to doskonała wiadomość wyższy limit pozwala na testowanie pomysłów biznesowych przy znacznie większych obrotach niż w latach ubiegłych, bez konieczności opłacania stałych danin na rzecz państwa.

Limity przychodów w 2026 roku Tabela stawek

W oparciu o aktualne stawki płacy minimalnej w 2026 roku, progi dla działalności nierejestrowanej prezentują się następująco:

Okres w 2026 roku Płaca minimalna (brutto) Miesięczny limit przychodu (75%)
Od 1 stycznia 2026 5 150 zł 3 862,50 zł
Od 1 lipca 2026 5 300 zł 3 975,00 zł

*Przekroczenie tych kwot w dowolnym miesiącu skutkuje koniecznością zarejestrowania działalności w CEIDG w ciągu 7 dni.

Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej?

Zgodnie z informacjami z raportu, ta forma dorabiania jest dostępna dla osób fizycznych, które:

  • W ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.
  • Wykonują działalność samodzielnie (nie w ramach spółki cywilnej).
  • Nie prowadzą działalności wymagającej koncesji, pozwoleń ani licencji.

Działalność nierejestrowana jest szczególnie popularna wśród osób zajmujących się rękodziełem, udzielaniem korepetycji czy drobnymi usługami online.

Najważniejsze korzyści i obowiązki w 2026 roku

Prowadzenie działalności bez rejestracji to nie tylko brak składek ZUS, ale również szereg innych ułatwień:

  • Brak księgowości: Nie trzeba prowadzić skomplikowanych ksiąg rachunkowych – wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży, aby kontrolować miesięczny limit.
  • Rozliczenie w PIT rocznym: Dochody z działalności nierejestrowanej wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce „inne źródła”.
  • Brak NIP i REGON: Osoba prowadząca taką działalność posługuje się własnym numerem PESEL.
  • Obowiązek wystawiania rachunków: Na prośbę klienta należy wystawić rachunek lub fakturę (bez VAT, o ile nie przekroczono limitu zwolnienia z VAT).

 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Business Insider Polska dotyczących limitów przychodów dla działalności nierejestrowanej oraz stawek płacy minimalnej w 2026 roku.

 

