Działalność nierejestrowana 2026. Sprawdź nowe progi przychodów, tyle możesz dorobić co miesiąc.

Mechanizm limitu w 2026 roku. Ile wynosi próg?

Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej są ściśle powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczny przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w 2026 roku płaca minimalna rośnie dwuetapowo, limity dla dorabiających również ulegają zmianie w trakcie roku.

Dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie to doskonała wiadomość wyższy limit pozwala na testowanie pomysłów biznesowych przy znacznie większych obrotach niż w latach ubiegłych, bez konieczności opłacania stałych danin na rzecz państwa.