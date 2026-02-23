Działalność nierejestrowana 2026. Sprawdź nowe progi przychodów, tyle możesz dorobić co miesiąc.
Mechanizm limitu w 2026 roku. Ile wynosi próg?
Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej są ściśle powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczny przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w 2026 roku płaca minimalna rośnie dwuetapowo, limity dla dorabiających również ulegają zmianie w trakcie roku.
Dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie to doskonała wiadomość wyższy limit pozwala na testowanie pomysłów biznesowych przy znacznie większych obrotach niż w latach ubiegłych, bez konieczności opłacania stałych danin na rzecz państwa.
Limity przychodów w 2026 roku Tabela stawek
W oparciu o aktualne stawki płacy minimalnej w 2026 roku, progi dla działalności nierejestrowanej prezentują się następująco:
|Okres w 2026 roku
|Płaca minimalna (brutto)
|Miesięczny limit przychodu (75%)
|Od 1 stycznia 2026
|5 150 zł
|3 862,50 zł
|Od 1 lipca 2026
|5 300 zł
|3 975,00 zł
*Przekroczenie tych kwot w dowolnym miesiącu skutkuje koniecznością zarejestrowania działalności w CEIDG w ciągu 7 dni.
Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej?
Zgodnie z informacjami z raportu, ta forma dorabiania jest dostępna dla osób fizycznych, które:
- W ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.
- Wykonują działalność samodzielnie (nie w ramach spółki cywilnej).
- Nie prowadzą działalności wymagającej koncesji, pozwoleń ani licencji.
Działalność nierejestrowana jest szczególnie popularna wśród osób zajmujących się rękodziełem, udzielaniem korepetycji czy drobnymi usługami online.
Najważniejsze korzyści i obowiązki w 2026 roku
Prowadzenie działalności bez rejestracji to nie tylko brak składek ZUS, ale również szereg innych ułatwień:
- Brak księgowości: Nie trzeba prowadzić skomplikowanych ksiąg rachunkowych – wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży, aby kontrolować miesięczny limit.
- Rozliczenie w PIT rocznym: Dochody z działalności nierejestrowanej wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-36 w rubryce „inne źródła”.
- Brak NIP i REGON: Osoba prowadząca taką działalność posługuje się własnym numerem PESEL.
- Obowiązek wystawiania rachunków: Na prośbę klienta należy wystawić rachunek lub fakturę (bez VAT, o ile nie przekroczono limitu zwolnienia z VAT).
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Business Insider Polska dotyczących limitów przychodów dla działalności nierejestrowanej oraz stawek płacy minimalnej w 2026 roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.