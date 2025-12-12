Działka, która miała zablokować CPK, wraca do państwa. Znamy kulisy odkupu
Strategiczna dla budowy linii kolejowej do CPK działka w Zabłotni wróciła do zasobów Skarbu Państwa. KOWR sfinalizował odkup nieruchomości za cenę pierwotnej sprzedaży, co kończy spór wokół transakcji i umożliwia kontynuację prac nad inwestycją.
Działka pod CPK wraca do Skarbu Państwa. KOWR sfinalizował odkup nieruchomości
Ważna dla budowy infrastruktury kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego działka w Zabłotni ponownie znajduje się w zasobach państwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o podpisaniu aktu notarialnego, który kończy proces odkupu i otwiera możliwość dalszych prac planistycznych przy inwestycji.
Co się zmienia?
Nieruchomość o powierzchni 158,88 ha została oficjalnie odkupiona 12 grudnia. KOWR przekazał, że transakcja odbyła się za cenę pierwotnego zakupu – 22,76 mln zł. Oznacza to, że państwo odzyskało teren kluczowy dla przebiegu linii kolejowej do CPK bez dodatkowych kosztów i zobowiązań.
Decyzja została podjęta na podstawie prawa odkupu, zapisanym w umowie z grudnia 2023 roku. Właściciel działki, Piotr Wielgomas, podczas listopadowego spotkania w KOWR przekazał wolę zwrotnego przeniesienia własności i zrezygnował z roszczeń dotyczących poniesionych nakładów.
Fakty i tło sprawy
W październiku 2025 roku ujawniono, że strategiczny teren, uwzględniony w planach CPK, został sprzedany w końcówce rządów poprzedniej ekipy. Zgoda na transakcję zapadła mimo sprzeciwu ze strony spółki CPK. Nieruchomość, położona w strategicznym obszarze planowanej kolei dużych prędkości oraz strefy usługowej, mogła – według ekspertów – osiągnąć wartość nawet kilkuset milionów złotych po rozpoczęciu inwestycji.
Po publikacji materiału i analizie dokumentów PiS zawiesił osoby odpowiedzialne za akceptację sprzedaży, a prokuratura wszczęła postępowanie. KOWR oraz Ministerstwo Rolnictwa zadeklarowały działania zmierzające do odzyskania działki. Ostateczne porozumienie osiągnięto 5 listopada, a podpisanie dokumentów nastąpiło w piątek.
Co to oznacza dla CPK?
Odzyskanie terenu pozwala kontynuować planowanie przebiegu linii kolejowej prowadzącej do CPK oraz przygotować obszar pod inwestycje towarzyszące. KOWR podkreśla, że dzięki odkupowi nieruchomość wraca do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, co zapewnia inwestycji pełną ciągłość.
Dla instytucji publicznych to również sygnał, że kontrowersyjna transakcja została rozstrzygnięta zgodnie z interesem państwa. Kolejne etapy będą zależały od harmonogramu inwestycji kolejowych, które mają stanowić jeden z filarów programu CPK.
