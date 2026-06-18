Działki, ogrody i ROD pod specjalnym nadzorem w Warszawie i okolicach. Drony, satelity, a nawet kamery termowizyjne
Zimowy „nalot” nad ogrodami działkowymi nie szuka uschniętych pomidorów. Kamera termowizyjna widzi, skąd ucieka ciepło – a ciepło uciekające z altany w styczniu oznacza tylko jedno: ktoś tam mieszka, mimo że prawo tego zakazuje. W Warszawie, gdzie kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że miejski oddział Polskiego Związku Działkowców sam nie miał pełnej wiedzy o tym, co dzieje się na terenie ogrodów, ta technologia trafia akurat tam, gdzie nadzór był dotychczas najsłabszy.
Najpierw fakt, który zmienia perspektywę: większość altan nie płaci żadnego podatku
Zanim padnie pytanie „czy moja altana zapłaci podatek z powodu zdjęcia z drona” – trzeba postawić sprawę jasno. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, a także budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, są zwolnione z podatku od nieruchomości. Warunek jest jeden: altana musi mieścić się w ustawowych limitach i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
Standardowa, zgodna z przepisami altana działkowa – do 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, do 5 metrów wysokości przy dachu stromym lub 4 metrów przy dachu płaskim – nie generuje żadnego podatku, niezależnie od tego, ile dronów czy satelitów przeleci nad ogrodem. Kontrola z powietrza ma sens tylko tam, gdzie ktoś przekroczył te limity albo robi z działki coś, czego prawo wprost zabrania.
Co technologia faktycznie wykrywa na działkach ROD
System kontroli, który gminy stosują wobec domów jednorodzinnych, działa identycznie na terenie ogrodów działkowych – łączy ortofotomapy i zdjęcia satelitarne o rozdzielczości do 0,5 metra, skany LiDAR pokazujące trójwymiarową bryłę obiektu z dokładnością do kilku centymetrów oraz zimowe loty termowizyjne wykrywające, które obiekty są ogrzewane. Na działce ROD te trzy warstwy danych odpowiadają na trzy konkretne pytania, które dla gminy i dla Polskiego Związku Działkowców mają zupełnie inne konsekwencje niż dla właściciela domu.
Ortofotomapa i LiDAR pokazują rzeczywisty obrys i kubaturę altany – czy zmierzona powierzchnia zabudowy przekracza 35 metrów kwadratowych, czy weranda lub taras zostały zabudowane ścianami w sposób, który zmienia charakter obiektu z otwartego na zamknięty, czy wysokość budynku przekracza ustawowy limit. Kamera termowizyjna odpowiada na inne pytanie: czy obiekt opisany jako sezonowa altana rekreacyjna jest w rzeczywistości ogrzewany przez całą zimę. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, bo właśnie ten trzeci sygnał najczęściej prowadzi do wykrycia praktyki wprost zakazanej przez ustawę o ROD – całorocznego zamieszkiwania na działce.
Warszawa: kontrola NIK pokazała, że nikt naprawdę nie wie, ile osób mieszka w ogrodach
To, co wykryła Najwyższa Izba Kontroli, jest dla stolicy szczególnie istotne. W ramach ogólnopolskiej kontroli funkcjonowania ogrodów działkowych okazało się, że w samej Warszawie Polski Związek Działkowców przekazywał gminie niepełne informacje o funkcjonujących w mieście ogrodach. W skali kraju, w sześciu z ośmiu zbadanych przez NIK gmin, na terenie rodzinnych ogrodów działkowych mieszkało łącznie blisko tysiąc osób – z czego tylko 148 było tam formalnie zameldowanych. Ustawa o ROD wprost zakazuje takiego wykorzystania działki, a regulamin Polskiego Związku Działkowców w paragrafie 7 definiuje zamieszkiwanie jako przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych – i jednoznacznie tego zakazuje.
Problem narasta z dwóch powodów jednocześnie. Po pierwsze, działka ROD bywa traktowana jako tańsza alternatywa dla wynajmu czy zakupu mieszkania, co w mieście z wysokimi cenami nieruchomości jak Warszawa jest zjawiskiem szczególnie widocznym. Po drugie, sam Związek – jak wykazała kontrola NIK – nie miał pełnej wiedzy o tym, co faktycznie dzieje się na zarządzanych przez niego gruntach, a gminy przymykały oko na nieformalne meldunki, częściowo dlatego, że nie mają środków na budowę lokali socjalnych dla osób, które w innym przypadku zostałyby bez dachu nad głową.
Co grozi za przekroczenie normy albo całoroczne zamieszkiwanie
Konsekwencje rozkładają się na dwa zupełnie różne tory – relację z zarządem ogrodu i Polskim Związkiem Działkowców oraz relację z państwowym nadzorem budowlanym i organem podatkowym.
Na poziomie wewnętrznym, jeśli działkowiec mimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z ustawą lub regulaminem, Polski Związek Działkowców może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. To najbardziej dotkliwa sankcja, bo oznacza utratę prawa do działki, niezależnie od tego, jak długo była użytkowana.
Na poziomie zewnętrznym, jeśli altana przekracza ustawowe parametry powierzchni lub wysokości, sprawa może trafić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który może wszcząć postępowanie legalizacyjne albo wydać nakaz rozbiórki całości lub części obiektu – zależnie od tego, czy obiekt można doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Co istotne, powszechność podobnych naruszeń w danym ogrodzie i nieformalna akceptacja zarządu ROD zwykle nie zwalniają działkowca z odpowiedzialności przed inspektorem.
Na poziomie podatkowym konsekwencja jest najbardziej bezpośrednia: altana przekraczająca 35 metrów kwadratowych przestaje korzystać z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Wtedy gmina kwalifikuje całą powierzchnię – nie tylko nadwyżkę powyżej limitu – według stawki dla budynków pozostałych, czyli w Warszawie na 2026 rok 11,48 zł za metr kwadratowy rocznie. Dla altany o powierzchni na przykład 50 metrów kwadratowych, czyli 15 metrów powyżej normy, oznacza to roczny podatek na poziomie około 574 zł, a przy pięcioletnim okresie nieujawnienia, plus odsetki w wysokości 10,5 proc. rocznie, łączna kwota do zapłaty może przekroczyć 3300 zł.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoją działkę, zanim sprawdzi ją gmina
- Zmierz dokładnie powierzchnię zabudowy swojej altany, łącznie z zabudowanym tarasem czy werandą. Limit 35 metrów kwadratowych dotyczy całej powierzchni zabudowy – taras lub weranda nie wliczają się do niego tylko wtedy, gdy ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 metrów kwadratowych i pozostają otwarte, bez ścian czy przeszkleń zmieniających charakter obiektu.
- Jeśli planujesz całoroczne korzystanie z altany, w tym ogrzewanie zimą, wiedz, że to wprost zakazane przepisami ROD – niezależnie od tego, czy masz tam doprowadzony prąd, wodę czy ogrzewanie. Zarząd ogrodu ma obowiązek reagować na takie przypadki, a sprawa zgłoszona do nadzoru budowlanego może skończyć się uznaniem altany za nielegalny budynek mieszkalny.
- Nie zamykaj tarasu czy werandy ścianami lub oknami bez konsultacji z zarządem ogrodu. Taka zmiana automatycznie dolicza tę powierzchnię do limitu altany i może spowodować przekroczenie normy 35 metrów kwadratowych, nawet jeśli sama altana pozostała bez zmian.
- Sprawdź w geoportal.gov.pl, jak Twoja działka wygląda na aktualnej ortofotomapie w porównaniu z dokumentacją zgłoszoną zarządowi ogrodu. To bezpłatne, państwowe narzędzie, dostępne dla każdego – jeśli widzisz rozbieżność, gmina i Polski Związek Działkowców też ją widzą.
- Jeśli rozważasz całoroczne mieszkanie na działce z powodu trudnej sytuacji finansowej, skontaktuj się z zarządem ogrodu lub miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, zamiast robić to nieformalnie. Nieformalne zamieszkiwanie nie chroni przed wypowiedzeniem umowy dzierżawy, a jednocześnie nie daje żadnych z zabezpieczeń, jakie wiążą się z formalnym najmem czy lokalem socjalnym.
- Jeśli prowadzisz jakąkolwiek działalność zarobkową na działce, nawet niewielką, licz się z ryzykiem wypowiedzenia dzierżawy. Ustawa o ROD i regulamin Polskiego Związku Działkowców wprost zakazują prowadzenia działalności gospodarczej na terenie działki, a to jedna z najczęściej zgłaszanych przyczyn sporów między działkowcami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.