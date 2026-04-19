Działkowicze często nie zdają sobie z tego sprawy. Niewiedza jednak może słono kosztować
Wiosenne i jesienne porządki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) często kończą się interwencjami służb porządkowych. Wielu działkowców, nie znając aktualnych przepisów, naraża się na dotkliwe kary finansowe za niewłaściwe pozbywanie się gałęzi, trawy czy liści
Zakaz spalania i restrykcje dotyczące odpadów zielonych
Jednym z najpoważniejszych wykroczeń popełnianych na terenie ROD jest spalanie odpadów roślinnych. Choć tradycja palenia ognisk z liści była dawniej powszechna, obecnie jest to surowo zabronione. Wypalanie resztek roślinnych traktowane jest jako naruszenie przepisów ochrony środowiska oraz zasad porządkowych ogrodu.
Równie problematyczne jest wyrzucanie odpadów zielonych do zwykłych pojemników na śmieci komunalne. Trawa, chwasty czy drobne gałęzie nie powinny trafiać do kontenerów ogólnodostępnych, ani tym bardziej być porzucane w częściach wspólnych ogrodu, takich jak alejki czy rowy. Zgodnie z przepisami, działkowiec ma obowiązek zagospodarować takie odpady we własnym zakresie.
Kompostownik jako obowiązek pośredni
Mimo że w niektórych ogrodach nie ma zapisu wprost nakazującego budowę kompostownika, obowiązek ten wynika pośrednio z regulaminu ROD. Skoro działkowiec musi samodzielnie utylizować odpady roślinne, a nie może ich spalać ani wyrzucać do kosza, kompostownik staje się jedynym legalnym rozwiązaniem.
Zaniedbanie terenu działki, zalegające sterty śmieci czy brak dbałości o estetykę ogrodu również mogą stać się podstawą do nałożenia mandatu. Zarządy ogrodów coraz rygorystyczniej podchodzą do egzekwowania czystości, a uporczywe łamanie zasad może prowadzić nawet do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.
Aby uniknąć problemów prawnych i wysokich kar finansowych podczas użytkowania działki, warto zorganizować miejsce na kompostownik. W ten sposób w bezpieczny i darmowy sposób możemy pozbyć się skoszonej trawy, liści lub innych resztek roślinnych. Grube gałęzie można wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Z kolei inne odpady jak plastik, szkło czy papier należy wyrzucać wyłącznie do wyznaczonych pojemników na terenie ogrodu, stosując się do zasad segregacji obowiązujących w danej gminie. Nigdy nie należy natomiast rozpalać ogniska w celu utylizacji jakichkolwiek odpadów, w tym zielonych, zarówno na terenie działki, jak i poza nią (np. w lesie czy na polu, nawet w miejscach wyznaczonych).
