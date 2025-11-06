Dzieje się historia. Poczta Polska ogłosiła koniec. Od stycznia wszystko się zmienia

6 listopada 2025

To już przesądzone – od stycznia 2026 roku Poczta Polska oficjalnie kończy z papierowymi awizami. Administracja publiczna przechodzi w całości na system cyfrowych doręczeń, co oznacza rewolucję w sposobie kontaktu obywateli z urzędami. To największa zmiana w historii polskiej poczty.

Koniec papieru, czas na cyfrowe listy

Nowe przepisy sprawią, że większość urzędów i instytucji publicznych będzie zobowiązana do wysyłania pism wyłącznie w formie elektronicznej – przez system e-Doręczeń. Klasyczne awiza, które przez dziesięciolecia trafiały do skrzynek pocztowych milionów Polaków, znikną z obiegu.

Jak podaje Poczta Polska, cyfrowe skrzynki odbiorcze posiada już ponad 2 miliony użytkowników, a w 2025 roku przez system przeszło prawie 39 milionów przesyłek – z czego aż 92 procent nadano właśnie w tym roku.

Nowa era komunikacji z urzędami

Od 1 stycznia 2026 roku pisma urzędowe będą trafiać do skrzynek elektronicznych osób, które mają założony adres do doręczeń cyfrowych. Dla pozostałych przewidziano rozwiązanie pośrednie – tzw. przesyłki hybrydowe, które są nadawane cyfrowo, drukowane automatycznie w centrach pocztowych i doręczane w formie papierowej przez listonoszy.

Przedstawiciele Poczty Polskiej podkreślają, że to dopiero początek pełnej cyfryzacji usług. Równolegle rozwijany jest projekt e-Polecony, który pozwoli firmom i osobom prywatnym całkowicie zrezygnować z papierowych listów.

Co to oznacza dla czytelnika

Dla wielu Polaków to koniec epoki papierowych zawiadomień i długich kolejek na poczcie. Cyfrowe doręczenia mają przyspieszyć komunikację z urzędami, zmniejszyć koszty i ułatwić życie obywatelom. Jednak dla osób starszych i niekorzystających z internetu zmiana może oznaczać konieczność nauki nowych rozwiązań lub korzystania z pomocy bliskich.

Jak założyć cyfrową skrzynkę

Aby przygotować się na zmiany, wystarczy wejść na stronę rządową i złożyć wniosek o adres do doręczeń elektronicznych. Po jego aktywacji obywatel otrzyma dostęp do bezpiecznej skrzynki, dzięki której urzędowa korespondencja będzie trafiać bezpośrednio online – bez papieru, bez czekania i bez awiza.

