Dziś 27 listopada 2026 roku mamy Black Friday. Oto trzy najczęstsze pułapki sklepów i zasady zwrotu towaru z wyprzedaży
Dziś w piątek 27 listopada 2026 roku przypada Black Friday, a sklepy stacjonarne i internetowe zasypują konsumentów obietnicami rabatów sięgających 70 czy 80 proc. Dane z wyszukiwarki Google pokazują, że Polacy podchodzą do tegorocznych wyprzedaży znacznie ostrożniej, masowo szukając narzędzi do weryfikacji historii cen. Zanim sfinalizujesz koszyk, sprawdź 3 najpopularniejsze pułapki sprzedawców oraz cyberprzestępców i poznaj swoje ustawowe prawa do zwrotu i reklamacji przecenionego towaru.
Obchodzenie dyrektywy Omnibus. Jak „wielka obniżka” okazuje się starą ceną
Mimo że na terenie Polski od dłuższego czasu obowiązują przepisy unijnej dyrektywy Omnibus, część sprzedawców wciąż stosuje techniki pozwalające na ich legalne omijanie. Zgodnie z prawem każdy sklep ogłaszający promocję ma obowiązek wyraźnie wskazać najniższą cenę danego produktu z okresu 30 dni poprzedzających wprowadzenie obniżki. W praktyce nieuczciwe podmioty przygotowują się do listopadowego szczytu zakupowego ze znacznym wyprzedzeniem.
Najpopularniejszy mechanizm polega na sztucznym podniesieniu ceny bazowej produktu już na początku października i utrzymywaniu jej na zawyżonym poziomie przez pełny miesiąc. W dniu Black Friday sklep ogłasza spektakularną przecenę o 50 proc., wracając w rzeczywistości do standardowej kwoty z września. Podstawową metodą obrony jest weryfikacja małego druku pod przekreśloną stawką: jeżeli najniższa cena z ostatnich 30 dni jest identyczna z obecną ofertą promocyjną, okazja jest wyłącznie pozorna. Jeszcze skuteczniejszą weryfikację zapewniają darmowe porównywarki cenowe (takie jak Ceneo czy Skąpiec), które udostępniają wykresy zmian cen z ostatnich kilku miesięcy.
Presja czasu i psychologia tłumu. Resetujące się zegary i „ostatnie sztuki”
Drugim powszechnym narzędziem stosowanym przez platformy handlowe w trakcie Black Friday oraz nadchodzącego Cyber Monday (poniedziałek 30 listopada) jest generowanie sztucznej presji czasu. Migające na czerwono liczniki informujące o wygaśnięciu oferty za 14 minut czy komunikaty sugerujące, że dany towar ogląda w tej chwili 48 innych osób, mają za zadanie wyłączyć chłodną kalkulację i zniechęcić klienta do porównania ceny u konkurencji.
W zdecydowanej większości przypadków po odliczeniu czasu do zera zegar po prostu resetuje się dla kolejnego odwiedzającego, a rzekomo ostatnia sztuka w magazynie wraca do sprzedaży godzinę później. Rozsądną reakcją na agresywne ponaglanie ze strony sklepu jest celowe odłożenie decyzji zakupowej o 15 minut. Taka przerwa wystarcza, aby sprawdzić realną wartość rynkową produktu. Należy również pamiętać o realiach marżowych: choć w przypadku odzieży, kosmetyków, zabawek oraz małego AGD realne rabaty faktycznie sięgają 30–50 proc., to przy drogiej elektronice, smartfonach i telewizorach obniżki zamykają się zazwyczaj w przedziale od 10 do 20 proc.
Sklepy-widma i fałszywe SMS-y. Cyberprzestępcy polują na kupujących
Gorączka wyprzedażowa 27 listopada to okres wzmożonej aktywności oszustów internetowych, którzy wykorzystują pośpiech i chwilową utratę czujności klientów. Przestępcy działają obecnie na 2 główne sposoby:
- Fałszywe sklepy internetowe (sklepy-widma): Oszuści tworzą w sieci niemal idealne klony popularnych sklepów odzieżowych i elektronicznych, kusząc absurdalnie niskimi cenami. Witryny te znikają z internetu następnego dnia po zebraniu wpłat od nieświadomych klientów.
- Masowe SMS-y o dopłacie do przesyłki: Na telefony trafiają wiadomości z informacją o rzekomej niedopłacie w wysokości 1,50 zł do paczki lub konieczności pilnego potwierdzenia adresu dostawy. Kliknięcie w zawarty w wiadomości link prowadzi do fałszywej bramki płatniczej, której jedynym celem jest przejęcie danych logowania do bankowości elektronicznej.
Zwroty i reklamacje po Black Friday. Poznaj różnicę między siecią a galerią
Wokół praw konsumenta podczas listopadowych wyprzedaży narosło wiele szkodliwych mitów. Część kupujących obawia się, że towar nabyty w ramach promocji Black Friday nie podlega zwrotowi ani reklamacji. Przepisy w tym zakresie są jednak jednoznaczne. W przypadku zakupów przez internet (umów zawieranych na odległość) konsumentowi przysługuje ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny – prawo to obejmuje w pełni produkty przecenione.
Zupełnie inne zasady obowiązują w tradycyjnych sklepach stacjonarnych. Tam przyjęcie zwrotu pełnowartościowego, nieuszkodzonego towaru zależy wyłącznie od decyzji i wewnętrznego regulaminu danego sprzedawcy, dlatego przed zapłatą przy kasie należy zapytać obsługę o warunki ewentualnego oddania produktu. Bez względu na miejsce zakupu (zarówno w sieci, jak i w galerii handlowej), promocja nigdy nie ogranicza prawa do reklamacji. Jeśli kupiony sprzęt okaże się wadliwy lub zepsuje się w trakcie użytkowania, klient ma pełne prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową przez 2 lata od daty zakupu.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki, zanim klikniesz „kup teraz” 27 listopada
Świadome podejście do wyprzedaży Black Friday oraz poniedziałkowego Cyber Monday pozwala realnie zaoszczędzić pieniądze i uniknąć utraty środków na rzecz oszustów. Przed każdą transakcją wdróż poniższe 4 konkretne działania:
- Sprawdź wykres cenowy produktu z ostatnich kilku miesięcy: Nie ograniczaj się do przekreślonej kwoty na karcie produktu. Wpisz dokładny model urządzenia w niezależnej porównywarce cenowej i zweryfikuj, czy sklep nie podniósł ceny w październiku, aby ominąć 30-dniowe okno dyrektywy Omnibus.
- Zweryfikuj dane firmy przed wykonaniem przelewu: Jeśli trafisz na nieznany sklep oferujący elektronikę lub markowe ubrania o 70 proc. taniej niż konkurencja, sprawdź jego regulamin, numer NIP w publicznych rejestrach oraz niezależne opinie w sieci. Brak danych rejestrowych lub płatność wyłącznie szybkim przelewem to wyraźny sygnał ostrzegawczy.
- Usuwaj SMS-y o drobnych dopłatach do paczek: Status swoich zamówień z Black Friday sprawdzaj wyłącznie w oficjalnych aplikacjach firm kurierskich lub na koncie w sklepie, w którym dokonałeś zakupu. Nigdy nie otwieraj linków z wiadomości tekstowych żądających dopłaty 1,50 zł lub aktualizacji adresu.
- Zachowaj dowód zakupu na wypadek reklamacji lub zwrotu: Jeśli kupujesz w sklepie stacjonarnym, zapytaj przed płatnością o termin zwrotu towaru z wyprzedaży i zachowaj paragon. Przy zakupach online pamiętaj o 14-dniowym terminie na odstąpienie od umowy oraz 2-letniej ochronie reklamacyjnej dla każdego wadliwego produktu.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.