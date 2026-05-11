Dziś wieczorem możliwe utrudnienia w centrum Warszawy. Co się będzie działo?

11 maja 2026 15:31 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek wieczorem w okolicach Sejmu mogą pojawić się nietypowe utrudnienia. Kancelaria Sejmu informuje o zaplanowanych ćwiczeniach służb, które mogą wiązać się z hałasem oraz zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych w centrum Warszawy.

Czerwony budynek sejmu z napisem uwaga. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Ćwiczenia służb przy Sejmie. Możliwy hałas i większy ruch w okolicy

Ćwiczenia w Sejmie. Kiedy i gdzie się odbędą?

Zgodnie z komunikatem, działania zaplanowano na poniedziałek, 11 maja, w godzinach wieczornych.

Ćwiczenia odbędą się na terenie Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

Udział służb mundurowych. To działania szkoleniowe

W ćwiczeniach weźmie udział Straż Marszałkowska oraz inne służby mundurowe. Tego typu działania mają charakter szkoleniowy i są elementem przygotowania do różnych scenariuszy sytuacji kryzysowych.

Ćwiczenia są standardową procedurą, mającą na celu poprawę koordynacji i bezpieczeństwa.

Możliwe utrudnienia. Hałas i zwiększony ruch

Kancelaria Sejmu uprzedza, że działania mogą wiązać się z:

– zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych
– podwyższonym poziomem hałasu

Utrudnienia mogą być odczuwalne w okolicach kompleksu sejmowego oraz pobliskich ulicach.

Warszawa. Co powinni wiedzieć mieszkańcy?

Mieszkańcy i osoby przebywające w centrum stolicy powinny być przygotowane na krótkotrwałe zmiany w organizacji ruchu.

Nie jest to sytuacja zagrożenia – ćwiczenia mają charakter planowy i kontrolowany.

Co to oznacza dla Ciebie? Najważniejsze informacje

– możliwy hałas w godzinach wieczornych
– większy ruch służb w okolicy Sejmu
– możliwe chwilowe utrudnienia drogowe
– brak powodów do niepokoju
– to zaplanowane ćwiczenia służb

