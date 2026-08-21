Egzotyczne zwierzę grasuje po Warszawie. Jeżozwierz zauważony na Bemowie
Nietypowy gość pojawił się na warszawskim Bemowie. Mieszkańcy informują o jeżozwierzu, który przemieszcza się po okolicy. To zwierzę, które nie występuje naturalnie w polskiej faunie, dlatego jego obecność na ulicach stolicy może oznaczać, że uciekło z prywatnej hodowli lub zostało wypuszczone.
Informację o zwierzęciu opublikował w mediach społecznościowych mieszkaniec Bemowa. Jak przekazał, na terenie dzielnicy zauważono jeżozwierza.
Jeżozwierz na warszawskim Bemowie
Spotkanie takiego zwierzęcia w Warszawie zdecydowanie nie należy do codziennych widoków. Jeżozwierze nie są rodzimymi przedstawicielami polskiej fauny, dlatego osobnik poruszający się po Bemowie najprawdopodobniej znalazł się tam w wyniku działalności człowieka.
Autor wpisu przypuszcza, że zwierzę mogło uciec z prywatnej hodowli lub zostać z niej wypuszczone. Na razie nie wiadomo jednak, skąd dokładnie pochodzi jeżozwierz ani kto jest jego właścicielem.
Nie ma również informacji, jak długo zwierzę przebywa na wolności.
Mieszkańcy mogą natknąć się na nietypowe zwierzę
Jeżozwierz jest łatwy do rozpoznania dzięki charakterystycznym kolcom. W przypadku spotkania zwierzęcia najlepiej zachować dystans i nie próbować go samodzielnie łapać.
Szczególną ostrożność warto zachować podczas spacerów z psami. Zwierzę pozostawione w spokoju nie powinno być niepotrzebnie niepokojone ani osaczane.
W przypadku ustalenia miejsca jego przebywania można przekazać informację odpowiednim służbom zajmującym się zwierzętami.
To nie pierwszy egzotyczny uciekinier w Warszawie
W stolicy od czasu do czasu dochodzi do sytuacji, w których na wolności pojawiają się zwierzęta niewystępujące naturalnie w Polsce. Najczęściej okazują się uciekinierami z prywatnych hodowli lub miejsc, w których były przetrzymywane.
W przypadku jeżozwierza z Bemowa najważniejsze będzie teraz ustalenie jego pochodzenia oraz bezpieczne zabezpieczenie zwierzęcia.
Mieszkańcy, którzy natkną się na nietypowego wędrowca, nie powinni próbować łapać go na własną rękę. Warto natomiast zapamiętać dokładną lokalizację i zgłosić obserwację odpowiednim służbom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.