Egzotyczne zwierzę grasuje po Warszawie. Jeżozwierz zauważony na Bemowie

21 sierpnia 2026 13:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nietypowy gość pojawił się na warszawskim Bemowie. Mieszkańcy informują o jeżozwierzu, który przemieszcza się po okolicy. To zwierzę, które nie występuje naturalnie w polskiej faunie, dlatego jego obecność na ulicach stolicy może oznaczać, że uciekło z prywatnej hodowli lub zostało wypuszczone.

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Jeżozwierz Fot. Pixabay
Jeżozwierz Fot. Pixabay

Informację o zwierzęciu opublikował w mediach społecznościowych mieszkaniec Bemowa. Jak przekazał, na terenie dzielnicy zauważono jeżozwierza.

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Jeżozwierz na warszawskim Bemowie

Spotkanie takiego zwierzęcia w Warszawie zdecydowanie nie należy do codziennych widoków. Jeżozwierze nie są rodzimymi przedstawicielami polskiej fauny, dlatego osobnik poruszający się po Bemowie najprawdopodobniej znalazł się tam w wyniku działalności człowieka.

Autor wpisu przypuszcza, że zwierzę mogło uciec z prywatnej hodowli lub zostać z niej wypuszczone. Na razie nie wiadomo jednak, skąd dokładnie pochodzi jeżozwierz ani kto jest jego właścicielem.

Nie ma również informacji, jak długo zwierzę przebywa na wolności.

Mieszkańcy mogą natknąć się na nietypowe zwierzę

Jeżozwierz jest łatwy do rozpoznania dzięki charakterystycznym kolcom. W przypadku spotkania zwierzęcia najlepiej zachować dystans i nie próbować go samodzielnie łapać.

Szczególną ostrożność warto zachować podczas spacerów z psami. Zwierzę pozostawione w spokoju nie powinno być niepotrzebnie niepokojone ani osaczane.

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W przypadku ustalenia miejsca jego przebywania można przekazać informację odpowiednim służbom zajmującym się zwierzętami.

To nie pierwszy egzotyczny uciekinier w Warszawie

W stolicy od czasu do czasu dochodzi do sytuacji, w których na wolności pojawiają się zwierzęta niewystępujące naturalnie w Polsce. Najczęściej okazują się uciekinierami z prywatnych hodowli lub miejsc, w których były przetrzymywane.

W przypadku jeżozwierza z Bemowa najważniejsze będzie teraz ustalenie jego pochodzenia oraz bezpieczne zabezpieczenie zwierzęcia.

Mieszkańcy, którzy natkną się na nietypowego wędrowca, nie powinni próbować łapać go na własną rękę. Warto natomiast zapamiętać dokładną lokalizację i zgłosić obserwację odpowiednim służbom.

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