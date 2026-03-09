Eksperci biją na alarm. Polacy mogą tracić mieszkania
Rynek nieruchomości w Polsce znalazł się w trudnym momencie. Coraz więcej ekspertów ostrzega, że model powszechnego posiadania mieszkań, który przez lata był w Polsce normą, może w przyszłości znacząco się zmienić. Rosnące koszty utrzymania lokali, nowe regulacje dotyczące energetyki budynków oraz presja finansowa mogą sprawić, że utrzymanie własnego mieszkania stanie się znacznie trudniejsze.
Według analityków proces ten może stopniowo zmieniać strukturę rynku mieszkaniowego.
Nowe przepisy energetyczne mogą oznaczać kosztowne remonty
Jednym z najczęściej wskazywanych czynników są planowane regulacje dotyczące efektywności energetycznej budynków. Chodzi o unijną dyrektywę budynkową, która zakłada poprawę standardów energetycznych w starszych nieruchomościach.
W praktyce oznacza to, że część budynków o najniższej efektywności energetycznej będzie musiała przejść gruntowną termomodernizację. Koszt takich prac może sięgać nawet kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych w przypadku większych inwestycji.
Eksperci wskazują, że dla wielu właścicieli mieszkań w starszych blokach czy kamienicach takie wydatki mogą być bardzo trudne do udźwignięcia.
Fundusze inwestycyjne coraz mocniej wchodzą na rynek
Kolejnym zjawiskiem, które zmienia rynek nieruchomości, jest rosnąca aktywność funduszy inwestycyjnych działających w modelu PRS (Private Rented Sector). Podmioty te kupują całe budynki mieszkalne i przeznaczają je na wynajem.
Według części analityków może to ograniczać dostępność mieszkań dla osób prywatnych, ponieważ duże inwestycje instytucjonalne zwiększają konkurencję na rynku nieruchomości.
Efektem może być dalszy wzrost cen mieszkań, szczególnie w największych miastach.
Presja finansowa na właścicieli mieszkań
Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja finansowa gospodarstw domowych. W ostatnich latach wiele osób odczuło skutki wzrostu stóp procentowych, które podniosły raty kredytów hipotecznych.
Jednocześnie rosną koszty utrzymania mieszkań, w tym:
• opłaty za energię
• czynsze administracyjne
• podatki od nieruchomości
• koszty remontów
W przypadku części właścicieli może to prowadzić do problemów ze spłatą zobowiązań, a w skrajnych sytuacjach nawet do postępowań egzekucyjnych.
Jak właściciele mogą ograniczyć ryzyko
Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to automatycznej utraty mieszkań przez właścicieli. Wiele zależy od decyzji podejmowanych przez samych właścicieli oraz od przyszłych regulacji państwowych.
Wśród działań, które mogą pomóc ograniczyć ryzyko, wskazuje się m.in.:
• poprawę efektywności energetycznej budynków
• korzystanie z programów dofinansowania modernizacji
• dokładne analizowanie kosztów utrzymania nieruchomości
• monitorowanie zmian w przepisach podatkowych
Rynek mieszkaniowy w okresie zmian
Zdaniem specjalistów rynek nieruchomości w Polsce wchodzi w okres dużych przemian. Choć własność mieszkań nadal pozostaje dominującą formą zamieszkania, coraz większą rolę zaczyna odgrywać także najem.
To, jak będzie wyglądał rynek w kolejnych latach, zależeć będzie zarówno od sytuacji gospodarczej, jak i od decyzji legislacyjnych w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.