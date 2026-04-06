Ekspert bije na alarm: trzymaj gotówkę w domu. „System może zawieść w najmniej oczekiwanym momencie”
Coraz więcej osób przyzwyczaja się do płatności kartą i telefonem. Gotówka schodzi na dalszy plan. Tymczasem eksperci ostrzegają, że całkowite uzależnienie od systemów elektronicznych może być poważnym błędem.
Profesor Tomasz Rostkowski ze Szkoły Głównej Handlowej zwraca uwagę na coś, o czym wiele osób dziś nie myśli – bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach kryzysowych.
Cyfrowy świat nie jest niezawodny
Na co dzień wszystko działa szybko i wygodnie. Płacisz telefonem, robisz przelew w kilka sekund i nie zastanawiasz się, co by było, gdyby system przestał działać.
Problem w tym, że takie sytuacje już się zdarzały. Awarie banków, przerwy w dostawie prądu czy problemy z siecią potrafią sparaliżować całe miasta.
W takiej chwili karta i aplikacja przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Liczy się tylko to, co masz fizycznie przy sobie.
Gotówka daje coś, czego nie ma cyfrowy pieniądz
Profesor wskazuje też na kwestię prywatności. Płatności elektroniczne zostawiają ślad. Gotówka – nie.
Dla wielu osób to nie tylko wygoda, ale też poczucie kontroli nad własnymi pieniędzmi. W świecie, gdzie coraz więcej danych jest monitorowanych, to argument, który zaczyna mieć coraz większe znaczenie.
Przykłady z zagranicy dają do myślenia
Eksperci przypominają sytuacje, w których dostęp do pieniędzy był ograniczany decyzjami władz. Jak informują zagraniczne media, w Kanadzie doszło do zamrażania kont bankowych uczestników protestów.
To pokazuje, że system elektroniczny można zablokować. Gotówki – już nie.
Nie wszyscy są gotowi na świat bez banknotów
Jest też aspekt społeczny. W Polsce wciąż wiele osób, szczególnie starszych, korzysta głównie z gotówki.
Całkowite odejście od fizycznego pieniądza mogłoby dla nich oznaczać realne wykluczenie. I to nie jest marginalny problem.
Nie chodzi o to, żeby rezygnować z nowoczesnych płatności. One są wygodne i zostaną z nami na długo.
Ale warto mieć plan awaryjny.
Kilkaset złotych w domu może w kryzysowej sytuacji zrobić ogromną różnicę. Gdy systemy padną, prąd zniknie albo bank zablokuje operacje – to właśnie gotówka daje realne bezpieczeństwo.
Wniosek jest prosty: cyfrowy świat jest wygodny, ale nie jest niezniszczalny. A gotówka to dziś coś więcej niż tylko pieniądz – to zabezpieczenie na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.