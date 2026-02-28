Eksplozja w wieżowcu w Moskwie. Rosyjskie władze: to był wybuch bomby

W Moskwie doszło do poważnego incydentu, który wstrząsnął mieszkańcami stolicy Rosji. Według oficjalnych informacji przekazanych przez rosyjskie władze, w nocy eksplodowała bomba w jednym z wysokich budynków mieszkalnych przy ulicy Kadyrowa.

Służby ratunkowe natychmiast pojawiły się na miejscu. W mediach społecznościowych krążą nagrania pokazujące liczne radiowozy i pojazdy uprzywilejowane otaczające wielopiętrowy blok.

Eksplozja w środku nocy

Do wybuchu miało dojść w jednym z mieszkań w wieżowcu. Na udostępnionych materiałach widać oświetlone klatki schodowe oraz intensywną obecność służb pod budynkiem. Okolica została zabezpieczona, a mieszkańców części lokali ewakuowano.

Na ten moment nie podano oficjalnej liczby poszkodowanych ani informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych.

Śledztwo w toku

Rosyjskie służby potwierdziły, że przyczyną zdarzenia była eksplozja ładunku wybuchowego. Trwa dochodzenie mające ustalić, kto stoi za podłożeniem bomby oraz jaki był motyw działania.

Nie wiadomo, czy był to atak o podłożu kryminalnym, politycznym czy terrorystycznym.

Napięta atmosfera

Wybuch w budynku mieszkalnym w centrum dużej dzielnicy Moskwy wywołał niepokój wśród mieszkańców. Incydent ma miejsce w czasie rosnących napięć geopolitycznych i wzmożonych działań bezpieczeństwa w wielu krajach.

Władze zapowiadają kolejne komunikaty po zakończeniu wstępnych czynności śledczych. Sytuacja jest rozwojowa.

