Ekspresowe podwyżki z ZUS jeszcze w lutym! Milion seniorów dostanie marcowe pieniądze wcześniej – znamy daty
Kalendarz w 2026 roku przygotował dla polskich emerytów wyjątkowo korzystny scenariusz, który wywraca do góry nogami standardowy harmonogram wypłat. Choć ustawowy termin waloryzacji świadczeń przypada na marzec, około milion seniorów zobaczy wyższe kwoty na swoich kontach jeszcze przed końcem lutego. Przyspieszenie to wynika z sztywnej zasady, według której ZUS musi wypłacić pieniądze przed dniem wolnym od pracy, jeśli termin płatności przypada w niedzielę.
W efekcie marcowa emerytura, uwzględniająca już nowe, wyższe stawki, trafi do dużej grupy odbiorców już w piątek, 27 lutego. To nietypowa sytuacja, która dla wielu domowych budżetów będzie oznaczać podwójny przelew w jednym miesiącu, ale jednocześnie wymaga dyscypliny finansowej, by marcowe środki wystarczyły aż do kwietnia. Waloryzacja odbywa się w pełni automatycznie, co oznacza, że żadne wizyty w urzędach czy składanie dodatkowych dokumentów nie są wymagane.
Marcowy przelew z podwyżką już 27 lutego. Kto skorzysta?
Kluczowa zmiana dotyczy osób, które standardowo otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca. Ze względu na układ kalendarza, marzec zacznie się dla nich finansowo kilka dni wcześniej.
Niedzielna pułapka: Ponieważ 1 marca 2026 roku przypada w niedzielę, przelewy za ten miesiąc (z naliczoną waloryzacją) muszą zostać zrealizowane najpóźniej w piątek, 27 lutego.Dwa przelewy w lutym: Seniorzy z terminem na 1. dzień miesiąca dostaną w lutym dwie wypłaty: pierwszą za luty (30 stycznia) i drugą za marzec (27 lutego).Waloryzacja z urzędu: Wyższa kwota zostanie naliczona automatycznie – ZUS wyśle oficjalną decyzję pocztą, ale pieniądze trafią na konto bez żadnych wniosków.Wyzwanie budżetowe: Należy pamiętać, że marcowe pieniądze wypłacone w lutym muszą wystarczyć na 32 dni – kolejny przelew dotrze do seniorów dopiero na początku kwietnia.
Nowy harmonogram wypłat: Kiedy pieniądze trafią na konto?
ZUS wypłaca świadczenia w określonych terminach. W lutym 2026 roku układ dni wolnych wymusił kilka istotnych przesunięć w terminach płatności.
Termin oryginalnyFaktyczna data wypłaty w lutym 20261 lutego (niedziela)30 stycznia (piątek)6 lutego6 lutego (bez zmian)10 lutego10 lutego (bez zmian)15 lutego (niedziela)13 lutego (piątek)20 lutego20 lutego (bez zmian)25 lutego25 lutego (bez zmian)
O ile wzrosną emerytury? Prognozowane kwoty netto
W 2026 roku waloryzacja będzie nieco niższa niż w ubiegłych latach, co jest efektem spadku inflacji. Szacuje się, że wskaźnik wyniesie ok. 5,08%, co realnie zwiększy stan portfeli emerytów.
- Emerytura 1000 zł brutto: po waloryzacji wzrośnie o około 46 zł.
- Emerytura 2000 zł brutto: senior otrzyma dodatkowe 92 zł miesięcznie.
- Emerytura 3000 zł brutto: świadczenie „na rękę” zwiększy się o ok. 120 zł.
- Emerytura 5000 zł brutto: najzamożniejsi emeryci mogą liczyć na wzrost rzędu 200 zł.
