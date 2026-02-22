Ekspresowy zastrzyk gotówki dla domowych budżetów. Projekt Nawrockiego to nawet 12 000 zł rocznie więcej dla rodzin
Polskie rodziny stanęły przed szansą na bezprecedensowe wzmocnienie swoich portfeli. Prezydent podpisał przełomową inicjatywę ustawodawczą, która może zagwarantować rodzicom dodatkowe 1000 zł miesięcznie dzięki radykalnym zmianom w systemie podatkowym. Projekt, który trafił już do Sejmu pod numerem druku 1898, ma być bezpośrednią odpowiedzią na pogłębiający się kryzys demograficzny i niewystarczalność dotychczasowych programów wsparcia. Jeśli parlament zatwierdzi te propozycje, sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych zmieni się diametralnie już od początku 2026 roku.
Podpisany 8 sierpnia 2025 roku dokument zakłada gruntowną reformę podatku PIT, koncentrując się na podniesieniu progów oraz kwoty zmniejszającej podatek. Choć wizja dodatkowego tysiąca złotych w kieszeni co miesiąc budzi entuzjazm, eksperci wskazują na drugą stronę medalu: gigantyczne obciążenie dla budżetu państwa oraz fakt, że z nowych przywilejów nie skorzystają wszyscy. To nie jest jedynie kosmetyczna korekta, lecz całkowita przebudowa zasad rozliczania rodzin, która faworyzuje osoby o konkretnych dochodach.
Filary podatkowej rewolucji: Progi w górę, podatek w dół
Sedno prezydenckiej propozycji opiera się na dwóch kluczowych zmianach technicznych, które w połączeniu dają odczuwalny zysk finansowy.
Wyższy próg podatkowy: Pierwsza skala podatkowa ma zostać przesunięta ze 120 tys. zł do poziomu 140 tys. zł.
Większa kwota zmniejszająca: Projekt zakłada skokowy wzrost kwoty zmniejszającej podatek aż do 16 800 zł.
Kto skorzysta: Nowe zasady obejmą podatników rozliczających się według skali podatkowej, wychowujących co najmniej dwoje dzieci.
Definicja dziecka: Preferencją zostaną objęte dzieci małoletnie oraz uczące się do 25. roku życia, a także osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Kto zostanie wykluczony, a kto zyska najwięcej?
Mimo hojnych założeń, eksperci podatkowi zwracają uwagę na istotne ograniczenia i kontrowersje wokół projektu.
- Zysk dla zarabiających więcej:** Największe korzyści odczują rodziny o ponadprzeciętnych zarobkach; osoby mieszczące się w kwocie wolnej od podatku nie zauważą zmiany.
- Limity dochodowe:** Górna granica uprawniająca do ulgi to 280 tys. zł rocznie na rodzinę (po 140 tys. zł na małżonka).
- Wyłączenie milionerów:** Osoby objęte daniną solidarnościową (zarabiające powyżej miliona złotych rocznie) nie mogą korzystać z nowej preferencji.
- Sytuacje szczególne:** Z ulgi nie skorzystają rodzice dzieci będących w związku małżeńskim lub przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczych na mocy wyroku sądu.
Budżetowa niewiadoma: Koszty liczone w miliardach
Skala finansowa projektu budzi poważne obawy o stabilność finansów publicznych, a prognozy analityków są skrajnie rozbieżne.
Według ostrożnych szacunków reforma pochłonie z budżetu państwa około 13–14 mld zł rocznie, jednak pesymistyczne scenariusze mówią nawet o 30 mld zł. Tak ogromna dziura w finansach państwa może wymusić szukanie oszczędności w innych obszarach lub modyfikację obecnych świadczeń. Pamiętaj, że nowe przepisy mają dotyczyć dochodów uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2026 roku, co oznacza, że realne pieniądze z rozliczenia wpłyną do portfeli rodzin dopiero w 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.