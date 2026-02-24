Ekstra gotówka dla emerytów. Zapomniana ulga zasili budżet kwotą nawet 760 zł
Sezon rozliczeń podatkowych za 2025 rok ruszył pełną parą, a polscy seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026 roku na złożenie deklaracji, która może przynieść im spore zwroty. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał już ponad 10 mln formularzy PIT do emerytów i rencistów, wielu z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy, że jeden prosty wpis w dokumencie może zwiększyć ich domowy budżet o setki złotych. Warto sprawdzić przysługujące odliczenia, zanim usługa Twój e-PIT automatycznie zaakceptuje zeznanie bez uwzględnienia cennych ulg.
Dla wielu osób pobierających świadczenia rozliczenie przygotowane przez organ rentowy jest wystarczające, jednak rezygnacja z samodzielnego złożenia PIT-u to często rezygnacja z należnych pieniędzy. Jeśli otrzymałeś PIT-11A, oznacza to, że w Twoim rozliczeniu wystąpiła nadpłata, którą odzyskasz tylko po wysłaniu własnej deklaracji – skarbówka ma wtedy 45 dni na przelanie środków na Twoje konto. Największą niespodzianką dla seniorów może być ulga, o której wielu zapomina, a która pozwala odliczyć od dochodu wydatki do limitu 760 zł.
760 zł za dostęp do sieci. Jak skorzystać z ulgi na internet?
To jedna z najprostszych metod na obniżenie podatku, ale obwarowana konkretnymi zasadami czasowymi.
Limit kwotowy: Senior może pomniejszyć swój dochód o faktycznie wydane pieniądze na rachunki za internet, maksymalnie do wysokości 760 zł w skali roku.
Zasada „dwa razy w życiu”: Z odliczenia można skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.
Tylko dla nowych: Jeśli nigdy wcześniej nie odliczałeś wydatków na sieć, rok 2026 jest idealnym momentem, by zacząć dwuletni cykl oszczędności.
Dokumentacja to podstawa: Musisz posiadać potwierdzenia wpłat, aby urząd skarbowy nie zakwestionował Twojego prawa do ulgi.
Kto jeszcze zyska na rozliczeniu w 2026 roku?
W obecnym systemie podatkowym premiowana jest przede wszystkim aktywność zawodowa oraz rezygnacja z natychmiastowego pobierania emerytury.
- Ulga dla pracujących seniorów:** Osoby, które mimo wieku emerytalnego nadal pracują i nie pobierają świadczenia, są zwolnione z podatku od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie.
- Pracujący emeryci:** Jeśli dorabiasz do świadczenia, Twój pracodawca musi dostarczyć Ci PIT-11 najpóźniej do 28 lutego 2026 roku.
- Dochody zagraniczne i najem:** Samodzielne złożenie PIT jest obowiązkowe dla seniorów uzyskujących dochody z najmu, giełdy czy emerytur zagranicznych.
- Niedopłaty:** Jeśli z Twojego rozliczenia wyniknie konieczność dopłaty, ZUS automatycznie potrąci ją z kwietniowej emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.