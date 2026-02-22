Ekstra gotówka do emerytury. Sprawdź, jak odebrać 500 zł dodatku po 65. roku życia
Wielu emerytów liczy na dodatkowe wsparcie finansowe, jednak popularne „500 plus dla seniora” nie jest przyznawane automatycznie wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. W rzeczywistości jest to świadczenie uzupełniające skierowane do osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Od 1 marca 2026 roku wchodzą w życie nowe, korzystniejsze limity dochodowe, co otwiera drogę do pieniędzy szerszej grupie świadczeniobiorców. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby co miesiąc otrzymywać dodatkowy przelew z ZUS.
Mimo że seniorzy po 65. roku życia stanowią najliczniejszą grupę odbiorców, wiek nie jest jedynym kryterium. Kluczowe jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz zmieszczenie się w określonych ustawowo progach dochodowych. Dla wielu osób z najniższymi świadczeniami ten dodatek to realna pomoc w pokryciu kosztów rehabilitacji, zakupu leków czy zapewnienia niezbędnej opieki.
Dla kogo 500 zł? Kluczowe warunki i orzeczenia
Świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie osobom, u których stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji odpowiednim dokumentem.
Wymagane orzeczenia: Prawo do pieniędzy mają osoby z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, często łączoną z całkowitą niezdolnością do pracy (również w gospodarstwie rolnym czy służbie).
Brak innych świadczeń: Dodatek mogą otrzymać także osoby nieposiadające prawa do emerytury ani renty, o ile nie pobierają innych środków publicznych.
Kryterium wieku i miejsca: Należy mieć ukończone 18 lat oraz mieszkać na terenie Polski.
Status prawny: Wymagane jest obywatelstwo UE/EFTA lub zalegalizowany pobyt w kraju.
Nowe limity od marca 2026 r. Ile pieniędzy trafi na konto?
Kwota dodatku zależy od wysokości pobieranych już świadczeń emerytalno-rentowych, a mechanizm „złotówka za złotówkę” pozwala na wypłatę częściowej kwoty.
- Pełne 500 zł:** Otrzymasz całą kwotę, jeśli Twoja emerytura lub renta nie przekracza 2187,67 zł brutto (limit obowiązujący od 1 marca 2026 r.) lub gdy nie pobierasz żadnych świadczeń.
- Zasada różnicy:** Jeśli pobierasz od 2187,67 zł do 2687,67 zł brutto, otrzymasz kwotę stanowiącą różnicę do górnego limitu (2687,67 zł).
- Waloryzacja limitu:** Od 1 marca 2026 roku kwota graniczna rośnie do 2687,67 zł (z dotychczasowych 2552,39 zł).
Czego ZUS nie wlicza do Twojego dochodu?
Przy wyliczaniu limitu uprawniającego do dodatku, niektóre wpływy finansowe są całkowicie ignorowane, co działa na korzyść seniora.
Do łącznej kwoty świadczeń nie wlicza się zarobków z pracy (np. z umów zlecenie czy najmu), a także zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturze. Pomijane są również świadczenia o charakterze jednorazowym, dodatki kombatanckie czy świadczenia dla sierot zupełnych. Dzięki temu osoby aktywne zawodowo lub pobierające specjalistyczne dodatki mają większą szansę na otrzymanie pełnego wsparcia uzupełniającego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.