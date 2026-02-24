Ekstra przelew od rządu wpłynie na konta. Miliony Polaków dostaną 240 zł bez żadnego wniosku

Rząd szykuje finansowy bonus dla ogromnej rzeszy obywateli, który trafi do nich automatycznie do 15 kwietnia 2026 roku. Na dodatkowe 240 zł mogą liczyć uczestnicy programu oszczędnościowego, którzy w minionym roku wykazali się odpowiednią systematycznością w odkładaniu środków. Co najważniejsze, aby otrzymać te pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych formularzy ani stać w kolejkach w urzędach – system sam zweryfikuje uprawnienia i dokona wypłaty.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), z którego korzysta już ponad 4 mln osób, opiera się na współpracy pracownika, pracodawcy i państwa. Podczas gdy my odkładamy część pensji, a firma dokłada swój udział, rząd dorzuca coroczną premię za lojalność w oszczędzaniu. W 2025 roku łączna kwota zgromadzona na kontach Polaków przebiła barierę 45 mld zł, co pokazuje, że coraz więcej osób dostrzega korzyści z tej formy zabezpieczenia przyszłości.

Kto otrzyma 240 zł dopłaty? Kluczowe warunki i limity

Pieniądze nie trafią do wszystkich uczestników PPK – państwo premiuje tylko tych, którzy zgromadzili na swoim koncie określoną kwotę minimalną.

Próg wpłat: Aby otrzymać dopłatę roczną za 2025 rok, suma Twoich wpłat na rachunek PPK musi wynieść co najmniej 979,86 zł.

Matematyka oszczędzania: Wspomniana kwota 979,86 zł to równowartość 3,5% sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia, które w 2025 roku ustalono na poziomie 4666 zł.

Jedna dopłata na osobę: Bonus w wysokości 240 zł jest stały i przysługuje tylko raz w roku, nawet jeśli posiadasz kilka rachunków PPK u różnych pracodawców.

Automatyczna weryfikacja: Państwo samodzielnie sprawdza, czy na Twoje konto wpłynęła wymagana suma, i przekazuje środki do połowy kwietnia.

Te osoby nie zobaczą premii. Pułapki, na które trzeba uważać

Istnieje kilka sytuacji, w których mimo uczestnictwa w programie, dodatkowe 240 zł nie pojawi się na Twoim koncie.

  • Zbyt niskie wpłaty:** Jeśli z powodu niskich zarobków lub przerw w zatrudnieniu nie odłożyłeś wymaganych 979,86 zł, dopłata przepadnie.
  • Wypłata środków:** Premia nie zostanie przyznana osobom, które zdecydowały się wyciągnąć zgromadzone pieniądze przed zakończeniem roku kalendarzowego.
  • Krótki staż:** Osoby, które zapisały się do PPK pod koniec roku i nie zdążyły dokonać wpłat przez odpowiednio długi czas, również mogą zostać pominięte.
  • Choroba i urlopy:** Długotrwałe zwolnienia lekarskie lub urlopy macierzyńskie mogą sprawić, że Twoje wpłaty nie osiągną wymaganego progu minimalnego.
