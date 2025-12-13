Elektryczne hulajnogi coraz groźniejsze. Nowe przepisy po fali wypadków. Użytkownicy hulajnóg i e-rowerów pod lupą.
Elektryczne hulajnogi i rowery przestały być niewinną alternatywą dla samochodu. Liczba wypadków z ich udziałem szybko rośnie, a skutki coraz częściej kończą się poważnymi obrażeniami. To już nie są pojedyncze zdarzenia. To trend, który zmusza rządy w Europie i USA do zmiany przepisów. Jeśli poruszasz się takim jednośladem, ta zmiana dotyczy także Ciebie.
Analizy wypadków pokazują wyraźnie, że głównym problemem nie jest technologia, lecz zachowanie użytkowników. Zbyt duża prędkość, brak uwagi, ignorowanie pieszych i jazda bez kasku sprawiają, że nawet niewielkie zderzenie kończy się urazem głowy lub kończyn. Coraz częściej ofiarami są nie tylko użytkownicy hulajnóg, ale też piesi, którzy nie spodziewają się rozpędzonego pojazdu na chodniku.
Skala zjawiska rośnie szczególnie w dużych miastach. Elektryczne jednoślady poruszają się szybciej niż tradycyjne rowery, a jednocześnie często są traktowane jak zabawki. To połączenie jest wyjątkowo niebezpieczne. Wypadki zdarzają się na przejściach dla pieszych, na ścieżkach rowerowych i na chodnikach. Coraz częściej dochodzi też do kolizji z samochodami, gdzie użytkownik hulajnogi jest najbardziej narażony.
W odpowiedzi na ten problem zmieniają się przepisy. W krajach europejskich wprowadzane są ograniczenia wiekowe, limity prędkości i nowe obowiązki dla operatorów hulajnóg. W niektórych miejscach dzieci i młodzież nie mogą już korzystać z takich pojazdów, a wypożyczalnie muszą spełniać dodatkowe wymogi. To jasny sygnał, że państwa zaczynają traktować elektryczne jednoślady jak pełnoprawnych uczestników ruchu, a nie gadżet.
Podobna dyskusja toczy się w Stanach Zjednoczonych. Tam po serii śmiertelnych wypadków pojawiają się propozycje rejestracji hulajnóg i rowerów elektrycznych, a nawet obowiązkowych oznaczeń identyfikacyjnych. Celem jest jedno. Zwiększyć odpowiedzialność użytkowników i ograniczyć liczbę wypadków, które obciążają system ochrony zdrowia i służby ratunkowe.
Co to oznacza dla Ciebie. Jeśli jeździsz elektrycznym jednośladem, musisz liczyć się z tym, że przepisy będą coraz ostrzejsze. Kontrole staną się częstsze, a mandaty wyższe. Jazda bez kasku, nadmierna prędkość lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może skończyć się nie tylko karą finansową, ale też poważnym urazem. To realne ryzyko, a nie teoretyczne zagrożenie.
Jeśli jesteś pieszym, również odczuwasz skutki tej zmiany. Rosnąca liczba hulajnóg i rowerów elektrycznych oznacza większe ryzyko na chodnikach i przejściach. Dlatego coraz więcej miast rozważa ograniczenia w poruszaniu się jednośladów w strefach pieszych.
Wypadki z udziałem elektrycznych hulajnóg i rowerów przestają być marginesem statystyk. To problem systemowy, który wymusza zmiany prawa. Im szybciej użytkownicy zaczną traktować te pojazdy jak pełnoprawne środki transportu, tym mniejsze będzie ryzyko, że nowe przepisy uderzą w nich jeszcze mocniej.
Źródło: Focus.pl/warszawawpigulce.pl
