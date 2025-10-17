Emeryci dostaną dodatkowe 272 zł co miesiąc. Ale tylko nieliczni mają ten przywilej
Do połowy października na konta wybranych emerytów trafi przelew, który może zaskoczyć nawet o 272 zł wyższą kwotą. To specjalne świadczenie ratownicze – comiesięczny dodatek dla osób, które przez lata ratowały ludzkie życie. Rocznie daje to ponad 3200 zł wsparcia, jednak skorzystać z niego mogą tylko nieliczni – bohaterowie w mundurach.
Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?
Dodatek ratowniczy przysługuje emerytowanym strażakom ochotnikom oraz ratownikom górskim z GOPR, TOPR i Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie jego wysokość wynosi 272 zł miesięcznie, czyli o 14 zł więcej niż rok temu. Stawka obowiązuje od marca 2025 roku i będzie wypłacana do końca lutego 2026.
Świadczenie wprowadzono w grudniu 2021 roku jako formę wdzięczności dla tych, którzy narażali życie, by ratować innych. Początkowo wynosiło 200 zł, ale co roku podlega waloryzacji – tak jak emerytury i renty z ZUS. Obecnie pobiera je ponad 100 tysięcy emerytów w całym kraju.
Jakie trzeba spełnić warunki?
Nie każdy były strażak lub ratownik może otrzymać ten dodatek. Trzeba udokumentować odpowiednio długi staż czynnej służby:
-
kobiety – minimum 20 lat,
-
mężczyźni – minimum 25 lat.
Od 2025 roku przepisy są łagodniejsze – do stażu można zaliczyć nie tylko akcje ratownicze, ale także szkolenia i ćwiczenia. Zlikwidowano też wymóg ciągłości służby, więc przerwy w pracy nie przekreślają prawa do świadczenia.
Kolejny warunek to wiek. Kobiety muszą mieć co najmniej 60 lat, a mężczyźni 65 i być już na emeryturze. Osoby nadal czynne zawodowo świadczenia nie otrzymają.
Jak udowodnić służbę?
Najtrudniejszym etapem jest potwierdzenie udziału w akcjach sprzed 2012 roku. Potrzebne jest pisemne oświadczenie trzech świadków, z których przynajmniej jeden musi pełnić funkcję publiczną lub pracować w administracji samorządowej w czasie, gdy trwała służba.
Dokument musi być zgodny z oficjalnym wzorem określonym w rozporządzeniu MSWiA z 2 lutego 2022 roku. Dla osób, które rozpoczęły służbę po 2022 roku, procedura jest prostsza – wystarczy dokumentacja z Państwowej Straży Pożarnej, w której widnieją daty akcji i nazwiska uczestników.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego PSP właściwego dla miejsca zamieszkania. Ratownicy górscy kierują dokumenty do naczelnika GOPR lub TOPR.
Do wniosku trzeba dołączyć:
-
potwierdzenie stażu służby,
-
oświadczenie świadków (jeśli dotyczy),
-
kopię legitymacji strażackiej lub ratowniczej,
-
dokumenty ze szkoleń i ćwiczeń.
Kiedy i kto wypłaca pieniądze?
Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, nie ZUS. Przelewy pojawiają się na kontach zwykle do 15. dnia każdego miesiąca – w październiku 2025 roku będzie to wtorek.
Dodatek wypłacany jest niezależnie od wysokości emerytury. Oznacza to, że nawet osoby z wysokimi świadczeniami lub dodatkowymi dochodami otrzymają pełną kwotę 272 zł. Nie obowiązują żadne limity ani progi dochodowe.
Czy od dodatku trzeba zapłacić podatek?
Tak. Świadczenie ratownicze jest opodatkowane na zasadach ogólnych i wlicza się do rocznego dochodu. W praktyce jednak wielu emerytów nie zapłaci od niego ani złotówki – jeśli ich łączny dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku.
Nie należy mylić tego dodatku z ekwiwalentem za bieżące akcje ratownicze, który jest całkowicie zwolniony z podatku. Świadczenie ratownicze dotyczy wyłącznie zakończonej służby.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli byłeś strażakiem ochotnikiem lub ratownikiem górskim, możesz co miesiąc dostawać dodatkowe pieniądze aż do końca życia. To nawet ponad 32 tysiące złotych w ciągu 10 lat emerytury.
Warto działać już teraz. Zbieranie dokumentów i świadectw może zająć sporo czasu – szczególnie jeśli od ostatniej akcji minęło wiele lat. Nie czekaj na przypomnienie, bo każdy miesiąc zwłoki to realna strata pieniędzy.
Przypomnienie dla młodszych ratowników
Jeśli wciąż służysz w OSP, GOPR lub TOPR – zacznij archiwizować dokumenty już dziś. Kopie raportów z akcji, zaświadczenia, listy uczestników – wszystko to może w przyszłości przesądzić o twoim prawie do dodatku.
Dodatkowe świadczenia, które warto znać
Emeryci mogą ubiegać się również o:
-
dodatek pielęgnacyjny dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
-
dodatek kombatancki dla uczestników walk,
-
zasiłek pogrzebowy,
-
dodatek energetyczny w sezonie zimowym.
Świadczenie ratownicze to realne wsparcie i forma uznania dla tych, którzy ratowali innych. 272 zł miesięcznie może nie zmieni życia, ale przypomina, że bohaterowie nie zostali zapomniani. Warto sprawdzić, czy również tobie należy się ta nagroda za odwagę.
