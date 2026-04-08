Emerycie masz czas tylko do końca miesiąca. Jeśli tego nie zrobisz, pieniądze przepadną bezpowrotnie
Wielu emerytów i rencistów jest przekonanych, że skoro ZUS rozliczył ich automatycznie, nie muszą już robić nic więcej. To błąd, który może kosztować realne pieniądze. W praktyce brak jednego prostego działania oznacza, że środki, które mogły trafić na wybrany cel, po prostu znikną.
Chodzi o możliwość przekazania 1,5 proc. podatku. To część pieniędzy, którą każdy podatnik może skierować do wybranej organizacji pożytku publicznego. W przypadku wielu seniorów sprawa jest jednak myląca, bo rozliczenie podatku odbywa się automatycznie przez ZUS. W efekcie wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że bez ich decyzji środki nie zostaną przekazane nikomu konkretnemu.
Aby zdecydować, gdzie trafią te pieniądze, trzeba złożyć prosty formularz PIT-OP. To krótki dokument, w którym wpisuje się swoje dane oraz numer KRS organizacji, którą chce się wesprzeć. Cała procedura zajmuje kilka minut i można ją załatwić bez wychodzenia z domu.
Problem polega na tym, że czas na działanie jest ograniczony. Ostateczny termin mija z końcem kwietnia i po tej dacie niczego nie da się już zmienić. Nawet jednodniowe spóźnienie oznacza, że urząd skarbowy nie uwzględni zgłoszenia, a pieniądze pozostaną w budżecie państwa.
Warto też wiedzieć, że niektórzy seniorzy otrzymują inne dokumenty niż standardowy PIT z ZUS. W takiej sytuacji mogą mieć nadpłatę podatku lub konieczność samodzielnego rozliczenia. To z kolei oznacza szansę na odzyskanie dodatkowych pieniędzy, ale tylko pod warunkiem złożenia odpowiedniego formularza na czas.
Dodatkowo wielu emerytów ma możliwość skorzystania z ulg, na przykład związanych z wydatkami na leki czy rehabilitację. Jednak system automatycznego rozliczenia ich nie uwzględnia. Jeśli ktoś chce odzyskać część tych pieniędzy, musi samodzielnie złożyć deklarację podatkową.
Co to oznacza dla Ciebie? Nawet jeśli wszystko wygląda na załatwione, warto jeszcze raz sprawdzić swoją sytuację. Kilka minut może zdecydować o tym, czy pieniądze trafią tam, gdzie chcesz, albo wrócą do Twojego portfela. Jeśli nic nie zrobisz, decyzję podejmie system, a Ty stracisz wpływ na własne środki.
