Emerytura 3000 albo 4800 zł? Jutro ZUS naliczy obu seniorom dokładnie 4878,49 zł brutto
W piątek 25 września ZUS przeprowadzi ostatnią wrześniową turę wypłat czternastej emerytury. Jedni seniorzy otrzymają pełne 1978,49 zł brutto, inni zaledwie kilkadziesiąt złotych, a część nie dostanie nic. Zasada „złotówka za złotówkę” prowadzi przy tym do zaskakującego rezultatu: osoba pobierająca 3000 zł emerytury oraz senior ze świadczeniem w wysokości 4800 zł otrzymają tego dnia identyczną łączną kwotę brutto – 4878,49 zł. Różna będzie tylko część stanowiąca czternastkę.
To już ostatni podstawowy termin wypłat czternastej emerytury we wrześniu 2026 roku. Dodatkowe świadczenie trafi 25 września do osób, które właśnie tego dnia standardowo otrzymują emeryturę lub rentę.
Seniorzy nie muszą składać wniosku, odwiedzać placówki ani uzupełniać dokumentów. ZUS ustala prawo do czternastki automatycznie i przekazuje ją razem z podstawowym świadczeniem.
Następna wypłata nastąpi 1 października, ale będzie dotyczyć osób pobierających świadczenia przedemerytalne.
Jedni dostaną 1978,49 zł, inni tylko 50 zł
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jest to kwota odpowiadająca najniższej emeryturze obowiązującej od marca.
Całe świadczenie przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Powyżej tej granicy ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia progu zmniejsza czternastkę o złotówkę.
Przykładowo:
- przy emeryturze 3000 zł próg zostaje przekroczony o 100 zł, dlatego czternastka wynosi 1878,49 zł brutto;
- przy emeryturze 3500 zł przekroczenie wynosi 600 zł, więc dodatkowe świadczenie spada do 1378,49 zł brutto;
- przy emeryturze 4000 zł czternastka wynosi już tylko 878,49 zł brutto;
- przy emeryturze 4800 zł pozostaje z niej 78,49 zł brutto.
Minimalna wypłacana czternastka wynosi 50 zł brutto. Jeżeli po zastosowaniu pomniejszenia wynik jest niższy, ZUS nie wypłaca dodatkowego świadczenia.
Zaskakujący efekt: różne emerytury, identyczna suma
Mechanizm pomniejszania prowadzi do rezultatu, którego wielu seniorów może się nie spodziewać.
W przedziale od 2900 zł do 4828,49 zł brutto wzrost podstawowej emerytury jest równoważony identycznym spadkiem czternastki. W efekcie łączna suma obu świadczeń pozostaje taka sama i wynosi 4878,49 zł brutto.
|Podstawowa emerytura brutto
|Czternastka brutto
|Łączna kwota brutto
|2900 zł
|1978,49 zł
|4878,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|4878,49 zł
|3200 zł
|1678,49 zł
|4878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4878,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4878,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
|4878,49 zł
|4828,49 zł
|50 zł
|4878,49 zł
To nie oznacza, że osoby te mają taką samą miesięczną emeryturę. Identyczna jest tylko łączna kwota brutto wypłacana w miesiącu, w którym podstawowe świadczenie zostaje powiększone o czternastkę.
Przy kolejnej zwykłej wypłacie senior otrzymujący 4800 zł ponownie dostanie znacznie więcej niż osoba ze świadczeniem wynoszącym 3000 zł.
Przy najniższej emeryturze suma będzie mniejsza
Osoba otrzymująca emeryturę minimalną w wysokości 1978,49 zł brutto dostanie pełną czternastkę w tej samej wysokości. Łącznie daje to:
3956,98 zł brutto.
Senior z emeryturą w wysokości 2500 zł otrzyma natomiast 4478,49 zł brutto, ponieważ jego czternastka nadal wyniesie pełne 1978,49 zł.
Dopiero przy podstawowym świadczeniu wynoszącym 2900 zł łączna suma osiąga 4878,49 zł brutto. Powyżej tego progu pozostaje na tym samym poziomie aż do granicy wypłaty minimalnej czternastki.
Tyle wyniesie sama czternastka
Poniższe wyliczenia pokazują kwoty brutto przed potrąceniem składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na podatek:
|Emerytura lub renta brutto
|Czternasta emerytura brutto
|do 2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3200 zł
|1678,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|3800 zł
|1078,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4200 zł
|678,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4700 zł
|178,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
|4828,49 zł
|50 zł
|powyżej 4828,49 zł
|0 zł
Obliczenie można wykonać samodzielnie. Od kwoty 1978,49 zł należy odjąć różnicę pomiędzy podstawowym świadczeniem a progiem 2900 zł.
Przykład dla emerytury 3700 zł:
- przekroczenie progu: 3700 zł – 2900 zł = 800 zł,
- czternastka: 1978,49 zł – 800 zł = 1178,49 zł brutto.
Na konto wpłynie mniej niż pokazuje tabela
Wszystkie powyższe wartości są kwotami brutto. ZUS pobiera od czternastej emerytury składkę zdrowotną oraz – zależnie od sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy – zaliczkę na podatek dochodowy.
Dlatego kwota widoczna na koncie będzie niższa.
Nie można podać jednej uniwersalnej wartości netto dla każdego seniora. Ostateczny przelew zależy między innymi od wysokości podstawowego świadczenia, zastosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz indywidualnych zasad rozliczenia.
Różnice mogą pojawić się również w przypadku renty rodzinnej, zbiegu kilku świadczeń lub renty wdowiej. Przy ustalaniu wysokości czternastki ZUS bierze pod uwagę łączną kwotę świadczeń uwzględnianych zgodnie z ustawą.
Kto nie otrzyma pieniędzy 25 września?
Brak dodatkowej kwoty na rachunku nie zawsze oznacza błąd ZUS. Czternastki nie dostaną osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenie byłoby wówczas niższe niż wymagane minimum wynoszące 50 zł.
Pieniądze nie przysługują również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty miały zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Dotyczy to między innymi niektórych wcześniejszych emerytów, którzy przekroczyli dopuszczalne limity przychodów i z tego powodu ZUS zawiesił wypłatę podstawowego świadczenia.
Czternastka jest chroniona przed komornikiem
ZUS podkreśla, że czternasta emerytura pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej. Nie jest zatem traktowana tak samo jak zwykła miesięczna emerytura w przypadku prowadzonego zajęcia.
Od świadczenia nadal pobierane są jednak ustawowe należności: składka zdrowotna oraz ewentualna zaliczka na PIT. Ochrona przed egzekucją nie oznacza wypłaty pełnej kwoty brutto.
Czternastka nie powinna również powodować utraty świadczeń uzależnionych od dochodu. Dodatkowej wypłaty nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do takich form wsparcia.
Nie trzeba płacić pośrednikowi ani wypełniać wniosku
ZUS przyznaje czternastą emeryturę z urzędu. Senior nie musi składać żadnego formularza ani wnosić opłaty.
Wiadomość SMS lub e-mail zawierająca odnośnik do „wniosku o czternastkę”, prośbę o podanie danych karty, kodu BLIK albo loginu do bankowości internetowej jest próbą oszustwa.
Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba:
- logować się przez link z wiadomości,
- potwierdzać rachunku bankowego kodem BLIK,
- wykonywać przelewu weryfikacyjnego,
- korzystać z usług płatnego pośrednika,
- instalować dodatkowej aplikacji.
Ostatnia wrześniowa tura już 25 września
Piątkowa wypłata zamknie podstawowy harmonogram czternastej emerytury dla emerytów i rencistów. Seniorzy, których termin płatności przypada na 25. dzień miesiąca, otrzymają podstawowe świadczenie razem z wyliczoną przez ZUS czternastką.
Najważniejsze liczby to:
- 1978,49 zł brutto – maksymalna czternastka,
- 2900 zł brutto – próg pełnej wypłaty,
- 50 zł brutto – minimalna wypłacana kwota,
- 4828,49 zł brutto – górna granica podstawowego świadczenia pozwalająca otrzymać czternastkę,
- 4878,49 zł brutto – identyczna suma emerytury i czternastki w przedziale objętym zasadą „złotówka za złotówkę”.
To właśnie ostatnia liczba najlepiej pokazuje nietypowy efekt przepisów: senior z emeryturą 3000 zł oraz osoba pobierająca 4800 zł otrzymają we wrześniowym terminie dokładnie taką samą łączną kwotę brutto. Różnica powróci już przy następnej, zwykłej wypłacie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.