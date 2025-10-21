Emerytura z ZUS? Sprawdź, jakie pensje gwarantują ci 5 tys. na starość.
Emerytura 5 tysięcy z ZUS? Ile muszą zarabiać dzisiejsi 30-latkowie. Marzenie o spokojnej starości z emeryturą na poziomie 5 tysięcy złotych może okazać się dla wielu iluzją. Eksperci wyliczyli, że obecni trzydziestolatkowie muszą już dziś zarabiać zdecydowanie więcej, niż mogłoby się wydawać.
Mężczyzna, który chce otrzymywać z ZUS świadczenie rzędu 5 tysięcy złotych brutto, powinien zarabiać miesięcznie około 6,2 tysiąca złotych. W przypadku kobiety ta kwota rośnie nawet do 9,8 tysiąca złotych. Powód jest prosty kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej i żyją dłużej, więc zgromadzony kapitał musi starczyć na większą liczbę lat.
Wszystko zależy też od tempa wzrostu wynagrodzeń i waloryzacji składek. Przyjęto scenariusz, w którym pensje realnie rosną średnio o 1,5 procent rocznie, a kapitał emerytalny waloryzowany jest na poziomie około 3 procent. To jednak tylko prognozy, a sytuacja gospodarcza w przyszłości może te kalkulacje zmienić.
Co to oznacza dla ciebie? Jeśli dziś zarabiasz mniej niż wskazane kwoty, musisz liczyć się z tym, że twoja emerytura będzie znacząco niższa. Eksperci podkreślają, że młodzi Polacy powinni już teraz myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu odkładaniu oszczędności, inwestowaniu czy korzystaniu z prywatnych programów emerytalnych.
Stawką jest bezpieczeństwo finansowe na starość. Bez dodatkowych działań wizja emerytury na poziomie 5 tysięcy złotych może pozostać poza zasięgiem większości dzisiejszych trzydziestolatków.
Źródło: money.pl/warszawawpigulce.pl
