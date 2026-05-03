Emerytury mundurowe w 2026 roku! MON szykuje zmiany, zobacz, co czeka żołnierzy i funkcjonariuszy.
Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących emerytur dla służb mundurowych. Reforma ma na celu nie tylko uporządkowanie systemu, ale przede wszystkim zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dla Warszawy, będącej siedzibą kluczowych dowództw i jednostek, te zmiany będą miały fundamentalne znaczenie.
Jak wynika z raportu Business Insider, kluczowym elementem nowych regulacji jest zmiana sposobu naliczania świadczeń oraz wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych. Resort chce walczyć z falą odejść na wczesne emerytury, która w ostatnich latach osłabiła kadrowo wiele formacji, w tym wojsko, policję oraz straż graniczną.
Najważniejsze założenia reformy mundurowej 2026:
- Nowy mechanizm waloryzacji: MON planuje uelastycznienie zasad waloryzacji świadczeń, tak aby realna wartość emerytur mundurowych była lepiej chroniona przed skutkami inflacji.
- Dodatki stażowe wliczone do emerytury: Trwają prace nad tym, aby specjalne dodatki za wysługę lat (np. po 15 i 25 latach służby) w większym stopniu wpływały na ostateczną wysokość świadczenia po odejściu do cywila.
- Premia za kontynuację: Funkcjonariusze, którzy zdecydują się służyć po nabyciu pełnych praw emerytalnych, mają otrzymać gwarancję wyższych mnożników przy ostatecznym wyliczaniu emerytury.
Warszawa: Centrum mundurowej kariery
W stolicy i jej okolicach stacjonuje tysiące żołnierzy oraz funkcjonariuszy różnych służb. Według Business Insider, nowe przepisy mają być szczególnie atrakcyjne dla kadry wysokiej rangi oraz specjalistów, których kompetencje są trudne do zastąpienia. Zmiany w systemie emerytalnym mają sprawić, że dalsza praca w strukturach MON czy MSWiA będzie finansowo bardziej opłacalna niż szybkie przejście na garnuszek państwa i podjęcie pracy w sektorze prywatnym, np. w warszawskich firmach ochrony czy logistyce.
Eksperci podkreślają, że rok 2026 będzie kluczowy dla stabilności kadrowej armii. „Reforma nie jest tylko kwestią socjalną, to element strategii bezpieczeństwa państwa”, czytamy w analizie. Ministerstwo chce uniknąć sytuacji, w której młodzi mundurowi planują karierę jedynie do momentu uzyskania minimalnych uprawnień emerytalnych.
Co z obecnymi emerytami?
Projekt przewiduje, że nowe zasady obejmą przede wszystkim osoby wstępujące do służby oraz tych, którzy w dniu wejścia ustawy w życie będą jeszcze aktywni zawodowo. Dla obecnych emerytów mundurowych kluczowe pozostają zasady waloryzacji, które mają zostać ujednolicone z systemem powszechnym, przy zachowaniu specyfiki wynikającej z odrębnych ustaw pragmatycznych.
Obecnie projekt znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych. MON zapowiada szerokie konsultacje ze związkami zawodowymi funkcjonariuszy, aby uniknąć napięć społecznych, jakie towarzyszyły poprzednim próbom reformowania tego sektora.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego planowanych zmian w emeryturach mundurowych (03.05.2026).
